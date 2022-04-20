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Haberler Galeri Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel "Erkek ismi kimliğimden silin" dedi! Selen Görgüzel'in gerçek ismi şaşırttı!
Giriş Tarihi: 20.04.2022 13:45 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 13:52

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel "Erkek ismi kimliğimden silin" dedi! Selen Görgüzel'in gerçek ismi şaşırttı!

Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel, 2014 yılında Roma'da nikah masasına oturmuştu. 8 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı alan Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel, geçtiğimiz günlerde tek celsede boşandı. Oyunculuğunun yanı sıra son dönemde sahnelerde de boy gösteren Selen Görgüzel güzelliğiyle de sosyal medyanın dikkatini çeken isimlerinden. Dekolteli seçimleriyle adından söz ettiren Selen Görgüzel son olarak hakkındaki bir gerçekle gündem oldu. Selen Görgüzel "Erkek ismi, kullanmıyorum, kimliğimden silinsin" dedi ve mahkemenin yolunu tuttu. İşte duyunca çok şaşıracağınız ünlü isimlerin şöhret olmadan önceki isimleri...

Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel Erkek ismi kimliğimden silin dedi! Selen Görgüzel’in gerçek ismi şaşırttı!

Sahne, Sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri tanınmadan önce bambaşka kimliklere sahiplerdi... Şöhret sadece hayatlarını değil isimlerini hatta soyisimlerini bile değiştirdi. Gerçek isimleri ile şaşırtan ünlüleri sizler için derledik...

Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel Erkek ismi kimliğimden silin dedi! Selen Görgüzel’in gerçek ismi şaşırttı!

Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel, 2014 yılında Roma'da nikah masasına oturmuştu.

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Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel Erkek ismi kimliğimden silin dedi! Selen Görgüzel’in gerçek ismi şaşırttı!

8 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı alan Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel, geçtiğimiz günlerde tek celsede boşandı.

Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel Erkek ismi kimliğimden silin dedi! Selen Görgüzel’in gerçek ismi şaşırttı!

Oyunculuğunun yanı sıra son dönemde sahnelerde de boy gösteren Selen Görgüzel güzelliğiyle de sosyal medyanın dikkatini çeken isimlerinden.

Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel Erkek ismi kimliğimden silin dedi! Selen Görgüzel’in gerçek ismi şaşırttı!

Dekolteli seçimleriyle adından söz ettiren Selen Görgüzel son olarak hakkındaki bir gerçekle gündem oldu.

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