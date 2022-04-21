Giriş Tarihi: 21.04.2022 09:46 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 09:49

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel gerçek ismi şaşırttı! Selen Görgüzel "Erkek ismi kimliğimden silin" dedi!

Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel, 2014 yılında Roma'da nikah masasına oturmuştu. 8 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı alan Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel, geçtiğimiz günlerde tek celsede boşandı. Oyunculuğunun yanı sıra son dönemde sahnelerde de boy gösteren Selen Görgüzel güzelliğiyle de sosyal medyanın dikkatini çeken isimlerinden. Dekolteli seçimleriyle adından söz ettiren Selen Görgüzel son olarak hakkındaki bir gerçekle gündem oldu. Selen Görgüzel "Erkek ismi, kullanmıyorum, kimliğimden silinsin" dedi ve mahkemenin yolunu tuttu. İşte duyunca çok şaşıracağınız ünlü isimlerin şöhret olmadan önceki isimleri...