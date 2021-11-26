Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan tuhaf videosu ile "Ne gerek vardı?" dedirtti!

Instagram ve Tik Tok hesaplarını aktif olarak kullanan Zeynep Alkan, son olarak paylaştığı tuhaf dans videosu ile sosyal medyayı salladı. Hamdi Alkan'ın kendi gibi oyuncu kızı Zeynep Alkan sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu Canan Hoşgör'ün kızları olan Zeynep Alkan son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. Zeynep Alkan'ın Tik Tok videosu kısa sürede on binlerce izlenmeye ulaşırken tuhaf halleri 'Neden?' dedirtti. İşte Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın dans videosu... Zeynep Alkan dans videosu paylaştı, sosyal medya sallandı Alkan, geçtiğimiz haftalarda Hollandalı sevgilisi Wesley Obis ile Maldivler'de tatil yapmıştı. Wesley Obis ile birlikte Maldivler'de deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran Zeynep Alkan, sualtına merak sarmıştı. Korkusuzca köpek balıklarıyla yüzen Zeynep Alkan'ın videosu sosyal medyada ilgi odağı olmuştu. İşte düzgün fiziği ile de övgüleri toplayan Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın köpek balıkları ile yüzdüğü o anlar... Zeynep Alkan köpek balıklarıyla yüzdü, sosyal medyada yorum yağdı | Video