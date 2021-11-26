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Haberler Galeri Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan tuhaf videosu ile "Ne gerek vardı?" dedirtti!
Giriş Tarihi: 26.11.2021 15:41 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 15:50

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan tuhaf videosu ile "Ne gerek vardı?" dedirtti!

Hamdi Alkan'ın kendi gibi oyuncu kızı Zeynep Alkan sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu Canan Hoşgör'ün kızları olan Zeynep Alkan son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. Instagram ve Tik Tok hesaplarını aktif olarak kullanan Zeynep Alkan, son olarak bir dans videosunu paylaştı. Zeynep Alkan'ın Tik Tok videosu kısa sürede on binlerce izlenmeye ulaşırken tuhaf halleri "Neden?" dedirtti. İşte Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın dans videosu...

Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan tuhaf videosu ile Ne gerek vardı? dedirtti!

Instagram ve Tik Tok hesaplarını aktif olarak kullanan Zeynep Alkan, son olarak paylaştığı tuhaf dans videosu ile sosyal medyayı salladı.

Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan tuhaf videosu ile Ne gerek vardı? dedirtti!

Hamdi Alkan'ın kendi gibi oyuncu kızı Zeynep Alkan sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

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Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan tuhaf videosu ile Ne gerek vardı? dedirtti!

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu Canan Hoşgör'ün kızları olan Zeynep Alkan son dönemde adından sıkça söz ettiriyor.

Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan tuhaf videosu ile Ne gerek vardı? dedirtti!

Zeynep Alkan'ın Tik Tok videosu kısa sürede on binlerce izlenmeye ulaşırken tuhaf halleri "Neden?" dedirtti.

Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan tuhaf videosu ile Ne gerek vardı? dedirtti!

İşte Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın dans videosu...

Zeynep Alkan dans videosu paylaştı, sosyal medya sallandı

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