Giriş Tarihi: 31.07.2024 08:56
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024
09:05
Hamile olduğunu duyuran Neslihan Atagül'den yeni pozlar! Hayranları karnı burnunda hallerini iple çekiyor...
Eşi Kadir Doğulu'nun bir mekanda başka kadınlarla samimi görüntüler ortaya çıkan ama ihanet haberlerine kulan tıkayan Neslihan Atagül evliliğinin arkasında durmuştu. Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun son olarak bebek beklediği ortaya çıkmıştı. Hamileliğini duyuran Neslihan Atagül'den yeni kareler geldi. Tatilde olan ikiliden Neslihan Atagül'ü hayranları beğeni yağmuruna tutarken, karnı burnunda pozlarını iple çektiklerini yorumlarda belirtmeden edemediler... İşte anne adayı Neslihan Atagül'ün tatil kareleri...