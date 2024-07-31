Hamile olduğunu duyuran Neslihan Atagül’den yeni pozlar! Hayranları karnı burnunda hallerini iple çekiyor...

31 yaşındaki oyuncu son olarak verdiği haberle hayranlarını heyecanlandırmıştı. Atagül, sosyal medya hesabından hamileliğini şu sözlerle duyurmuştu:

"Bir süre daha bu 'mutluluğumuzu' mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz."