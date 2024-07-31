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Haberler Galeri Hamile olduğunu duyuran Neslihan Atagül'den yeni pozlar! Hayranları karnı burnunda hallerini iple çekiyor...
Giriş Tarihi: 31.07.2024 08:56 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 09:05

Hamile olduğunu duyuran Neslihan Atagül'den yeni pozlar! Hayranları karnı burnunda hallerini iple çekiyor...

Eşi Kadir Doğulu'nun bir mekanda başka kadınlarla samimi görüntüler ortaya çıkan ama ihanet haberlerine kulan tıkayan Neslihan Atagül evliliğinin arkasında durmuştu. Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun son olarak bebek beklediği ortaya çıkmıştı. Hamileliğini duyuran Neslihan Atagül'den yeni kareler geldi. Tatilde olan ikiliden Neslihan Atagül'ü hayranları beğeni yağmuruna tutarken, karnı burnunda pozlarını iple çektiklerini yorumlarda belirtmeden edemediler... İşte anne adayı Neslihan Atagül'ün tatil kareleri...

Hamile olduğunu duyuran Neslihan Atagül’den yeni pozlar! Hayranları karnı burnunda hallerini iple çekiyor...

Yaprak Dökümü, Fatih Harbiye, Kara Sevda, Sefirin Kızı, Gecenin Ucunda ve Aaah Belinda gibi birçok projede yer alan Neslihan Atagül'ün 2016 yılında nikah masasına oturduğu eşi Kadir Doğulu geçtiğimiz yıla ihanet haberleriyle damga vurmuştu

Hamile olduğunu duyuran Neslihan Atagül’den yeni pozlar! Hayranları karnı burnunda hallerini iple çekiyor...

Kadir Doğulu'nun İzmir'de farklı kadınlarla sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıkmış, magazin kulisleri ardı ardına gelen iddialarla sarsılmıştı.

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Hamile olduğunu duyuran Neslihan Atagül’den yeni pozlar! Hayranları karnı burnunda hallerini iple çekiyor...

Kadir Doğulu hakkındaki 'ihanet' ve 'imam nikahı' iddialarını reddeden Neslihan Atagül, adeta söylentilere kulak tıkamıştı.

Hamile olduğunu duyuran Neslihan Atagül’den yeni pozlar! Hayranları karnı burnunda hallerini iple çekiyor...

31 yaşındaki oyuncu son olarak verdiği haberle hayranlarını heyecanlandırmıştı. Atagül, sosyal medya hesabından hamileliğini şu sözlerle duyurmuştu:

"Bir süre daha bu 'mutluluğumuzu' mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz."

Hamile olduğunu duyuran Neslihan Atagül’den yeni pozlar! Hayranları karnı burnunda hallerini iple çekiyor...

Bebek beklediği ortaya çıkan Neslihan Atagül'den yeni kareler geldi.

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