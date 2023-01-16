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Haberler Galeri "Hamilelik bu kadar yakışır" Kızı Süreyya'yı kucağına almak için gün sayan Hazal Kaya'dan karnı burnunda pozlar!
Giriş Tarihi: 16.01.2023 10:19 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 10:19

"Hamilelik bu kadar yakışır" Kızı Süreyya'yı kucağına almak için gün sayan Hazal Kaya'dan karnı burnunda pozlar!

Hazal Kaya ile Ali Atay çifti kızları Süreyya'ya kavuşmak için gün sayıyor. Güzel oyuncu Hazal Kaya, meslektaşı Ali Atay ile 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin mutlu evliliklerinden oğulları Fikret Ali dünyaya gelmişti. Şimdilerde ikinci kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan Hazal Kaya'dan karnı burnunda yeni pozlar geldi. Duru güzelliğiyle hayran bırakan Hazal Kaya'ya hayranlarından beğeni yağarken "Hamilelik bu kadar mı yakışır" yorumları yapıldı. İşte kızı Süreyya Leyla'yı kucağına almak için gün sayan Hazal Kaya'nın karnı burnunda pozları...

Hamilelik bu kadar yakışır Kızı Süreyya’yı kucağına almak için gün sayan Hazal Kaya’dan karnı burnunda pozlar!

Oyuncu çift Hazal Kaya ile Ali Atay, 2019 yılında dünyaevine girmişti. Gözde çift, mutlu evliliklerini aynı yıl oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına alarak taçlandırmıştı.

Hamilelik bu kadar yakışır Kızı Süreyya’yı kucağına almak için gün sayan Hazal Kaya’dan karnı burnunda pozlar!

Geçtiğimiz aylarda ikinci bebek müjdesi ile hayranlarını sevindiren Hazal Kaya ile Ali Atay çifti kızlarına kavuşmak için gün sayıyor.

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Hamilelik bu kadar yakışır Kızı Süreyya’yı kucağına almak için gün sayan Hazal Kaya’dan karnı burnunda pozlar!

İkinci kez hamile olan Hazal Kaya karnı burnunda pozlarıyla ilgi odağı oluyor.

Hamilelik bu kadar yakışır Kızı Süreyya’yı kucağına almak için gün sayan Hazal Kaya’dan karnı burnunda pozlar!

İşte kızı Süreyya Leyla'yı kucağına almak için gün sayan Hazal Kaya'nın karnı burnunda pozları...

Hamilelik bu kadar yakışır Kızı Süreyya’yı kucağına almak için gün sayan Hazal Kaya’dan karnı burnunda pozlar!

Şimdilerde ikinci kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan Hazal Kaya'dan karnı burnunda yeni pozlar geldi.

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