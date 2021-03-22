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Hamileyken kemerle dövüldüğünü açıklamıştı... Ceren Hindistan'tan yıllar sonra gelen bomba itiraflar: Çıplak ayak gecelikle kaçtım...
Son dönemde sosyal medyadan yaptığı çıkışlar ile adından söz ettiren eski oyuncu Ceren Hindistan yine gündeme bomba açıklamalarla geldi. Kızının babası, eski eşi Ümit Aslan ile davalık olan ve şiddet gördüğünü her fırsatta anlatan oyuncu Ceren Hindistan açtı ağzını yumdu gözünü. Daha önce dile getirmediği itiraflarda bulunan Ceren Hindistan'ın eski eşi hakkındaki sözleri magazin kulislerinde bomba etkisi yarattı. İşte Ceren Hindistan'ın şiddet, aldatma, hırsızlık suçlamalarıyla dolu şoke eden açıklamaları...
Giriş Tarihi: 22.03.2021
15:43
Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
16:04
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