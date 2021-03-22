Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hamileyken kemerle dövüldüğünü açıklamıştı... Ceren Hindistan'tan yıllar sonra gelen bomba itiraflar: Çıplak ayak gecelikle kaçtım...

Hamileyken kemerle dövüldüğünü açıklamıştı... 'tan yıllar sonra gelen bomba itiraflar: Çıplak ayak gecelikle kaçtım...

Son dönemde sosyal medyadan yaptığı çıkışlar ile adından söz ettiren eski oyuncu yine gündeme bomba açıklamalarla geldi. Kızının babası, eski eşi ile davalık olan ve gördüğünü her fırsatta anlatan oyuncu Ceren Hindistan açtı ağzını yumdu gözünü. Daha önce dile getirmediği itiraflarda bulunan Ceren Hindistan'ın eski eşi hakkındaki sözleri kulislerinde bomba etkisi yarattı. İşte Ceren Hindistan'ın şiddet, , suçlamalarıyla dolu şoke eden açıklamaları...

Giriş Tarihi: 22.03.2021 15:43 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 16:04
Hamileyken kemerle dövüldüğünü açıklamıştı... Ceren Hindistan'tan yıllar sonra gelen bomba itiraflar: Çıplak ayak gecelikle kaçtım...

Son dönemde sosyal medyadan yaptığı çıkışlar ile adından söz ettiren eski oyuncu yine gündeme bomba açıklamalarla geldi.

Hamileyken kemerle dövüldüğünü açıklamıştı... Ceren Hindistan'tan yıllar sonra gelen bomba itiraflar: Çıplak ayak gecelikle kaçtım...

Kızının babası, eski eşi ile davalık olan ve gördüğünü her fırsatta anlatan oyuncu açtı ağzını yumdu gözünü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hamileyken kemerle dövüldüğünü açıklamıştı... Ceren Hindistan'tan yıllar sonra gelen bomba itiraflar: Çıplak ayak gecelikle kaçtım...

Daha önce dile getirmediği itiraflarda bulunan 'ın eski eşi hakkındaki sözleri kulislerinde bomba etkisi yarattı.

Hamileyken kemerle dövüldüğünü açıklamıştı... Ceren Hindistan'tan yıllar sonra gelen bomba itiraflar: Çıplak ayak gecelikle kaçtım...

İşte 'ın , , suçlamalarıyla dolu şoke eden açıklamaları...

Hamileyken kemerle dövüldüğünü açıklamıştı... Ceren Hindistan'tan yıllar sonra gelen bomba itiraflar: Çıplak ayak gecelikle kaçtım...

Aralarındaki sorunları bir türlü halledemeyen ikili yine gündemde. açıklamasında kandırıldığını söylerken "Zorla amca kızıyla evlendirdiler suratını görmek istemiyorum onun bıktım diyordu" açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA