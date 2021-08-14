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Haberler Galeri Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes siyah mayolu pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Hamza Yazıcı o paylaşıma kayıtsız kalamadı...
Giriş Tarihi: 14.08.2021 09:04 Güncelleme Tarihi: 14.08.2021 09:05

Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes siyah mayolu pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Hamza Yazıcı o paylaşıma kayıtsız kalamadı...

"Çok Güzel Hareketler 2" programı ile adını geniş kitlelere duyuran, şimdilerde "Camdaki Kız" dizisinde 'Tako' karakterini canlandıran oyuncu Hamza Yazıcı, özel hayatı ile bir süredir gündemde. Şenay Forbes ile aşk yaşayan Hamza Yazıcı, ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından sevgilisine gelen çirkin mesajları ifşa ederek isyan etmişti. Bir süredir sezonun yorgunluğunu Şenay Forbes ile tatilde atan Yazıcı, son olarak sevgilisinin siyah mayolu paylaşımına sessiz kalamadı. Ünlü oyuncunun sevgilisinin iddialı pozuna yaptığı yorum ise dikkat çekti...

Hamza Yazıcı’nın sevgilisi Şenay Forbes siyah mayolu pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Hamza Yazıcı o paylaşıma kayıtsız kalamadı...

Hamza Yazıcı, Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Şimdilerde Camdaki Kız'da Tako karakterini canlandıran oyuncu, yapımın sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı.

Hamza Yazıcı’nın sevgilisi Şenay Forbes siyah mayolu pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Hamza Yazıcı o paylaşıma kayıtsız kalamadı...

Bu süreçte yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu, son olarak sevgilisi Şenay Forbes mayolu pozuna yaptığı yorumla dikkat çekti.

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Hamza Yazıcı’nın sevgilisi Şenay Forbes siyah mayolu pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Hamza Yazıcı o paylaşıma kayıtsız kalamadı...

Yazıcı ile mutlu bir birliktelik sürdüren Şenay Forbes, siyah mayosu ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Hamza Yazıcı’nın sevgilisi Şenay Forbes siyah mayolu pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Hamza Yazıcı o paylaşıma kayıtsız kalamadı...

Kısa sürede binlerce yorum alan paylaşıma, ilk yorum ise ünlü oyuncu Hamza Yazıcı'dan geldi. Hamza Yazıcı, sevgilisinin paylaşımına kalp ve ateş emojisi bırakarak fotoğraflarını beğendiğini dile getirdi.

Hamza Yazıcı’nın sevgilisi Şenay Forbes siyah mayolu pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Hamza Yazıcı o paylaşıma kayıtsız kalamadı...

Hamza Yazıcı'nın dikkat çeken yorumunun yanı sıra Şenay Forbes'in paylaşımı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.

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