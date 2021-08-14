Giriş Tarihi: 14.08.2021 09:04Güncelleme Tarihi: 14.08.2021 09:05
Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes siyah mayolu pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Hamza Yazıcı o paylaşıma kayıtsız kalamadı...
"Çok Güzel Hareketler 2" programı ile adını geniş kitlelere duyuran, şimdilerde "Camdaki Kız" dizisinde 'Tako' karakterini canlandıran oyuncu Hamza Yazıcı, özel hayatı ile bir süredir gündemde. Şenay Forbes ile aşk yaşayan Hamza Yazıcı, ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından sevgilisine gelen çirkin mesajları ifşa ederek isyan etmişti. Bir süredir sezonun yorgunluğunu Şenay Forbes ile tatilde atan Yazıcı, son olarak sevgilisinin siyah mayolu paylaşımına sessiz kalamadı. Ünlü oyuncunun sevgilisinin iddialı pozuna yaptığı yorum ise dikkat çekti...