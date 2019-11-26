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  • Hande Ataizi'den müjdeli haber! Ünlü oyuncu Hande Ataizi sevgilisi Dinç Aydoğdu'dan...

'den müjdeli haber! Ünlü oyuncu Hande Ataizi sevgilisi 'dan...

Ünlü oyuncu bir süredir birlikte olduğu sevgilisi ile evleniyor mu? Spor salonunda tanıştıktan sonra aşk yaşamaya başlayan hakkında magazin gündemine bomba gibi düşen bir haber geldi. Eylül ayından beri birlikte olan Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu çiftinden güzel haber geldi. Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu'yla, oğlu Leon'u Rumeli Hisarı'ndaki futbol okuluna götürdü. Evlilik teklifi aldığını söyleyen güzel oyuncu Hande Ataizi, "Dinç, oğlumla markete gitti. Geldiklerinde kapıyı açtım. Dinç'in elinde bir yüzük kutusu, Leon'un elinde çiçek ve o sırada saksafon çalmaya başladı. Ne diyeceğimi bilemediğim sırada oğlum, "Dinç hadi söylesene, 'aile olacağız' desene" dedi" açıklamasını yaptı. İşte birliktelik haberinin duyulmasının ardından çok merak edilen ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 26.11.2019 14:24 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 14:32
Hande Ataizi'den müjdeli haber! Ünlü oyuncu Hande Ataizi sevgilisi Dinç Aydoğdu'dan...

Ünlü oyuncu bir süredir birlikte olduğu sevgilisi ile evleniyor mu? Spor salonunda tanıştıktan sonra aşk yaşamaya başlayan hakkında magazin gündemine bomba gibi düşen bir haber geldi. Eylül ayından beri birlikte olan Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu çiftinden güzel haber geldi. Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu'yla, oğlu Leon'u Rumeli Hisarı'ndaki futbol okuluna götürdü. Evlilik teklifi aldığını söyleyen güzel oyuncu Hande Ataizi, "Dinç, oğlumla markete gitti. Geldiklerinde kapıyı açtım. Dinç'in elinde bir yüzük kutusu, Leon'un elinde çiçek ve o sırada saksafon çalmaya başladı. Ne diyeceğimi bilemediğim sırada oğlum, "Dinç hadi söylesene, 'aile olacağız' desene" dedi" açıklamasını yaptı. İşte birliktelik haberinin duyulmasının ardından çok merak edilen ve sizin için derlediğimiz ...

Hande Ataizi'den müjdeli haber! Ünlü oyuncu Hande Ataizi sevgilisi Dinç Aydoğdu'dan...

ERCAN - NAZAN KESAL

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Hande Ataizi'den müjdeli haber! Ünlü oyuncu Hande Ataizi sevgilisi Dinç Aydoğdu'dan...
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Hande Ataizi'den müjdeli haber! Ünlü oyuncu Hande Ataizi sevgilisi Dinç Aydoğdu'dan...
Hande Ataizi'den müjdeli haber! Ünlü oyuncu Hande Ataizi sevgilisi Dinç Aydoğdu'dan...

HAYFA SAFİ TULUN

Hande Ataizi'den müjdeli haber! Ünlü oyuncu Hande Ataizi sevgilisi Dinç Aydoğdu'dan...
Hande Ataizi'den müjdeli haber! Ünlü oyuncu Hande Ataizi sevgilisi Dinç Aydoğdu'dan...
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