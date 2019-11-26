Hande Ataizi'den müjdeli haber! Ünlü oyuncu Hande Ataizi sevgilisi Dinç Aydoğdu'dan...

Ünlü oyuncu Hande Ataizi bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Dinç Aydoğdu ile evleniyor mu? Spor salonunda tanıştıktan sonra aşk yaşamaya başlayan Hande Ataizi ile 21 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu hakkında magazin gündemine bomba gibi düşen bir haber geldi. Eylül ayından beri birlikte olan Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu çiftinden güzel haber geldi. Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu'yla, oğlu Leon'u Rumeli Hisarı'ndaki futbol okuluna götürdü. Evlilik teklifi aldığını söyleyen güzel oyuncu Hande Ataizi, "Dinç, oğlumla markete gitti. Geldiklerinde kapıyı açtım. Dinç'in elinde bir yüzük kutusu, Leon'un elinde çiçek ve o sırada saksafon çalmaya başladı. Ne diyeceğimi bilemediğim sırada oğlum, "Dinç hadi söylesene, 'aile olacağız' desene" dedi" açıklamasını yaptı. İşte birliktelik haberinin duyulmasının ardından çok merak edilen Hande Ataizi'nin sevgilisi Dinç Aydoğdu ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...