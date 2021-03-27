Hande Doğandemir detoks kampına girdi bornozuyla poz verdi! Sınırları zorlayan Hande Doğandemir frikik vermekten kurtulamadı!

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alan güzel oyuncu Hande Doğandemir, her hareketiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir haftalığına detoks kampına giden Hande Doğandemir, deneyimlerini takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor. Son olarak sosyal medya hesabından bornozlu fotoğrafını paylaşan Doğandemir, sosyal medyayı adeta salladı. Oyuncu, sere serpe verdiği cesur pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu. Ayrıca Hande Doğandemir, kampta yaptığı diğer paylaşımlarla keyfinin yerinde olduğunu da gösterdi.
Giriş Tarihi: 27.03.2021
15:02
Güncelleme Tarihi: 27.03.2021
15:09
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