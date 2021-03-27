Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hande Doğandemir detoks kampına girdi bornozuyla poz verdi! Sınırları zorlayan Hande Doğandemir frikik vermekten kurtulamadı!

detoks kampına girdi bornozuyla poz verdi! Sınırları zorlayan vermekten kurtulamadı!

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alan güzel oyuncu , her hareketiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir haftalığına detoks kampına giden , deneyimlerini takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor. Son olarak sosyal medya hesabından bornozlu fotoğrafını paylaşan Doğandemir, sosyal medyayı adeta salladı. Oyuncu, verdiği cesur pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu. Ayrıca Hande Doğandemir, kampta yaptığı diğer paylaşımlarla keyfinin yerinde olduğunu da gösterdi.

Giriş Tarihi: 27.03.2021 15:02 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 15:09
Hande Doğandemir detoks kampına girdi bornozuyla poz verdi! Sınırları zorlayan Hande Doğandemir frikik vermekten kurtulamadı!

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alan güzel oyuncu , her hareketiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Hande Doğandemir detoks kampına girdi bornozuyla poz verdi! Sınırları zorlayan Hande Doğandemir frikik vermekten kurtulamadı!

Dijital platformunda yayınlanan Hükümsüz dizisinde Burçin Terzioğlu ile başrolü paylaşan , rahatlamak ve arınmak için detoks kampına gitti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hande Doğandemir detoks kampına girdi bornozuyla poz verdi! Sınırları zorlayan Hande Doğandemir frikik vermekten kurtulamadı!

BACAK DEKOLTESİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Kamptan eğlenceli anları 2,5 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından yayınlayan güzel oyuncu, cesur pozlarını da takipçilerinin beğenisine sundu.

Hande Doğandemir detoks kampına girdi bornozuyla poz verdi! Sınırları zorlayan Hande Doğandemir frikik vermekten kurtulamadı!

Bornoz ile bir salıncak üzerinde poz veren oyuncu, cesur bacak dekoltesiyle de adından söz ettirdi. Kampta olan oyuncu, paylaşımına da "Kapalı. Zihinsel ve fiziksel detoks" notunu ekledi.

Hande Doğandemir detoks kampına girdi bornozuyla poz verdi! Sınırları zorlayan Hande Doğandemir frikik vermekten kurtulamadı!

Kamp sürecinde beslenmesine ve sporuna çok özen gösterecek olan oyuncu, sabah erken saatte kalkarak yoga yapmayı da ihmal etmedi.

SON DAKİKA