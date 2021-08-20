Hande Doğandemir göğüs dekoltesi ile sosyal medyayı salladı! "Hande'ye bir haller oldu?"

Geçtiğimiz günlerde yeni imajıyla objektif karşısına geçen ünlü oyuncu Hande Doğandemirgöğüs dekoltesi ile sosyal medyayı salladı. Güzel oyuncu Hande Doğandemir, "Uzun süre, uzun saç kullanınca ve her proje de öyle görününce bir imaj değişikliği yapmaya karar verdim. Benim için cesaret isteyen bir karardı ama yaptım bir delilik" demişti. Ayna pozu veren Hande Doğandemir son olarak sosyal medya hesabından ayna pozunu paylaştı. Hande Doğandemir'in pozlarında göğüs dekoltesi ile oldukça iddialı bulundu. İşte Hande Doğandemir'in dekolteli pozları...