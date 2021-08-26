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Haberler Galeri Hande Erçel bikinili pozlarıyla Bodrum'u yaktı geçti! Rekor beğeni alan karelerde Kerem Bürsin detayı...
Giriş Tarihi: 26.08.2021 09:09 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021 09:10

Hande Erçel bikinili pozlarıyla Bodrum'u yaktı geçti! Rekor beğeni alan karelerde Kerem Bürsin detayı...

Güzel oyuncu Hande Erçel, rol arkadaşı Kerem Bürsin ile gerçeğe dönüşen aşkını doludizgin yaşamaya devam ediyor. İlişkilerinin evlilik yolunda ilerlediği konuşulan gözde çift, rol aldıkları dizilerinin final bölümünün çekimini tamamladıktan sonra tatile çıktı. Bodrum'un yolunu tutan sevgililer, şu sıralar sezonun yorgunluğunu atıyor. Tatilden karelerini sosyal medya hesabından yayınlayan Hande Erçel, son olarak bikilini pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Erçel'in paylaşımındaki Kerem Bürsin detayları, hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Güzel oyuncunun paylaşımı, kısa sürede 2 milyonu aşkın beğeni aldı...

Hande Erçel bikinili pozlarıyla Bodrum’u yaktı geçti! Rekor beğeni alan karelerde Kerem Bürsin detayı...

Ünlü oyuncu Hande Erçel, rol aldığı dizinin final çekimlerinin ardından sevgilisi Kerem Bürsin ile birlikte tatil yapmak için Bodrum'a gitti.

Hande Erçel bikinili pozlarıyla Bodrum’u yaktı geçti! Rekor beğeni alan karelerde Kerem Bürsin detayı...

Her anını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncu, son olarak bikinili bir pozunu paylaştı.

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Hande Erçel bikinili pozlarıyla Bodrum’u yaktı geçti! Rekor beğeni alan karelerde Kerem Bürsin detayı...

Instagram'da 23,9 milyon takipçisi bulunan Erçel, havuz başındaki bikinili pozlarını ve sevgilisinin elini tuttuğu bir fotoğrafını paylaştı.

Hande Erçel bikinili pozlarıyla Bodrum’u yaktı geçti! Rekor beğeni alan karelerde Kerem Bürsin detayı...

Oyuncunun paylaşımı bir saatte 1.5 milyondan fazla beğeni aldı.

Hande Erçel bikinili pozlarıyla Bodrum’u yaktı geçti! Rekor beğeni alan karelerde Kerem Bürsin detayı...

"İÇİM AÇILIYOR"

Bergüzar Korel, Hande Erçel'in fotoğraflarına "Hande içim açılıyor nasıl güzelsin" yorumunu yaptı.

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