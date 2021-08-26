Hande Erçel bikinili pozlarıyla Bodrum’u yaktı geçti! Rekor beğeni alan karelerde Kerem Bürsin detayı...

Güzel oyuncu Hande Erçel, rol arkadaşı Kerem Bürsin ile gerçeğe dönüşen aşkını doludizgin yaşamaya devam ediyor. İlişkilerinin evlilik yolunda ilerlediği konuşulan gözde çift, rol aldıkları dizilerinin final bölümünün çekimini tamamladıktan sonra tatile çıktı. Bodrum'un yolunu tutan sevgililer, şu sıralar sezonun yorgunluğunu atıyor. Tatilden karelerini sosyal medya hesabından yayınlayan Hande Erçel, son olarak bikilini pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Erçel'in paylaşımındaki Kerem Bürsin detayları, hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Güzel oyuncunun paylaşımı, kısa sürede 2 milyonu aşkın beğeni aldı...