Hande Erçel de modaya uydu! Kızıl saçlı tarzıyla olay yaratmıştı... Şimdi de çömelme pozu gündem oldu!

Giriş Tarihi: 10.05.2023 15:13 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 15:27

Bir süredir ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu Hande Erçel, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Şimdilerde aşk hayatındaki gelişmelerle gündemden düşmeyen Erçel, sosyetik çapkın Hakan Sabancı ile bir süredir ilişki sürdürüyor. Son olarak farklı imajı ile hayranlarını şoke eden Hande Erçel, yeni bir fotoğrafını yayınladı. Kızıl saçlı tarzıyla sosyal medyayı ikiye bölen oyuncu, son dönemin popüler pozlarından biriyle takipçilerinin karşısına çıktı. Modaya uyan Hande Erçel'in o paylaşımı büyük ilgi gördü.