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Haberler Galeri Hande Erçel de modaya uydu! Kızıl saçlı tarzıyla olay yaratmıştı... Şimdi de çömelme pozu gündem oldu!
Giriş Tarihi: 10.05.2023 15:13 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 15:27

Hande Erçel de modaya uydu! Kızıl saçlı tarzıyla olay yaratmıştı... Şimdi de çömelme pozu gündem oldu!

Bir süredir ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu Hande Erçel, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Şimdilerde aşk hayatındaki gelişmelerle gündemden düşmeyen Erçel, sosyetik çapkın Hakan Sabancı ile bir süredir ilişki sürdürüyor. Son olarak farklı imajı ile hayranlarını şoke eden Hande Erçel, yeni bir fotoğrafını yayınladı. Kızıl saçlı tarzıyla sosyal medyayı ikiye bölen oyuncu, son dönemin popüler pozlarından biriyle takipçilerinin karşısına çıktı. Modaya uyan Hande Erçel'in o paylaşımı büyük ilgi gördü.

Hande Erçel de modaya uydu! Kızıl saçlı tarzıyla olay yaratmıştı... Şimdi de çömelme pozu gündem oldu!

Güzel oyuncu Hande Erçel, kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatındaki gelişmeler ile dikkat çekiyor. Bir süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Erçel'in mutluluğu gözlerinden okunuyor.

Hande Erçel de modaya uydu! Kızıl saçlı tarzıyla olay yaratmıştı... Şimdi de çömelme pozu gündem oldu!

Şimdilerde yeni projelere imza atan ve ekranlara dönmesi beklenen güzel oyuncu, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti.

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Hande Erçel de modaya uydu! Kızıl saçlı tarzıyla olay yaratmıştı... Şimdi de çömelme pozu gündem oldu!

Geçtiğimiz günlerde kızıl tarzıyla sosyal medyayı sallayan Hande Erçel, bu kez son dönemin popüler pozlarından biriyle takipçilerinin karşısına çıktı.

Hande Erçel de modaya uydu! Kızıl saçlı tarzıyla olay yaratmıştı... Şimdi de çömelme pozu gündem oldu!

Modaya uyan Hande Erçel, çömelme pozuyla hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Hande Erçel de modaya uydu! Kızıl saçlı tarzıyla olay yaratmıştı... Şimdi de çömelme pozu gündem oldu!

Kimisi oyuncuya eleştiride bulunurken, kimisi de beğenisini dile getirdi.

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