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Haberler Galeri Hande Erçel depremzedeler için seferber oldu! "Canla başka uğraşıyoruz"
Giriş Tarihi: 13.02.2023 09:27 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 09:32

Hande Erçel depremzedeler için seferber oldu! "Canla başka uğraşıyoruz"

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkez üssü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkımlara neden oldu. Türkiye'yi sarsan deprem felaketi sonrası, sanatçılar da depremzedeler için çabalıyor. Kimisi yardım toplama merkezlerinde sabahlıyor, kimisi bağış topluyor, kimisi mağdurlar için alışveriş yapıyor, kimisi de deprem bölgesine giderek enkaz altında kalanları kurtarmaya çalışıyor. İşte bu isimlerden biri de ünlü oyuncu Hande Erçel...

Hande Erçel depremzedeler için seferber oldu! Canla başka uğraşıyoruz

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası binlerce kişi hayatını kaybetti, Afet bölgelerinde 3 ay süreyle OHAL ilan edildi. Yaşanan felaket sonrası tüm Türkiye tek yürek olurken ünlü isimler de depremzedelerin yaralarını sarmak için ellerinden geleni yapıyor. Hande Erçel de, elini taşın altına koydu.

Hande Erçel depremzedeler için seferber oldu! Canla başka uğraşıyoruz

Hande erçel, deprem bölgesi için harekete geçti. Erçel, depremzedeler için toplanan yardım kolilerini paketledi.

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Hande Erçel depremzedeler için seferber oldu! Canla başka uğraşıyoruz

Oyuncu, "Tüm Türkiye ne yapabiliriz diye canla başka uğraşıyoruz" dedi.

Hande Erçel depremzedeler için seferber oldu! Canla başka uğraşıyoruz

Ünlü sanatçılar, depremzedeler için seferber oldu. Kimi yardım merkezlerinde çalışıp koli taşıyor, kimi yardım kampanyası düzenliyor, kimi deprem bölgesindeki kurtarma çalışmalarında aktif rol alıyor.

Hande Erçel depremzedeler için seferber oldu! Canla başka uğraşıyoruz

Yosi Mizrahi, Beşiktaş'taki yardım organizasyonuna katıldı. Mizrahi, deprem bölgesine gönderilmek üzere toplanan malzemeleri kamyonete taşıdı. Mizrahi, hayvan mamalarını kamyonete taşıdı.

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