Giriş Tarihi: 13.02.2023 09:27 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 09:32

Hande Erçel depremzedeler için seferber oldu! "Canla başka uğraşıyoruz"

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkez üssü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkımlara neden oldu. Türkiye'yi sarsan deprem felaketi sonrası, sanatçılar da depremzedeler için çabalıyor. Kimisi yardım toplama merkezlerinde sabahlıyor, kimisi bağış topluyor, kimisi mağdurlar için alışveriş yapıyor, kimisi de deprem bölgesine giderek enkaz altında kalanları kurtarmaya çalışıyor. İşte bu isimlerden biri de ünlü oyuncu Hande Erçel...