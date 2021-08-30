Hande Erçel eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile yakın arkadaşı Sitare Akbaş’ın aşk yaşamasına dayanamadı! Flaş hamle...

ARTIK SAKLANMIYORLAR

Şarkıcı Murat Dalkılıç, iki hafta önce sevgilisi Sitare Akbaş ile birlikte Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülenmişti. Birçok kez gazetecilerin ilişkisi hakkındaki sorularına sitem eden 38 yaşındaki Dalkılıç, suskunluğunu korumuştu.