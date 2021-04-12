Hande Erçel ev halini paylaştı! Kıyafetlerinin değeri dudak uçuklattı

Son dönemde kariyerinin zirvesini yaşayan güzel oyuncu Hande Erçel magazin gündeminden düşmüyor. Uzun süredir birlikte olduğu Murat Dalkılıç ile ilişkisine nokta koyduktan sonra adı partneri Kerem Bürsin'le anılan Hande Erçel, ilgi odağı oldu. 26 yaşındaki oyuncu Hande Erçel'den yeni bir paylaşım geldi. Instagram'da 20 milyon takipçisi olan genç oyuncuya kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi. Hande Erçel ev halini paylaştı, ünlü oyuncunun kıyafetlerinin değeri dudak uçuklattı. Çiçeklerin içinde göz kamaştıran güzel oyuncu herkesi kendine hayran bıraktı …