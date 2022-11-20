Giriş Tarihi: 20.11.2022 12:01
Güncelleme Tarihi: 20.11.2022
12:08
Aşk iddialarından sıkılan Hande Erçel harekete geçti! Geçmişini sildiriyor!
Güzel oyuncu Hande Erçel hem özel hayatıyla hem de kariyeriyle sık sık gündem oluyor. Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra gönlünü oyuncu Kaan Yıldırım'a kaptıran Erçel'in adı son olarak Hakan Sabancı ile anılmıştı. Bu tür haberleriden sıkılan Hande Erçel, hakkında çıkan aşk dedikoduları ve geçmişine ait fotoğrafları internetten sildirmek için harekete geçti.