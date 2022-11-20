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Haberler Galeri Aşk iddialarından sıkılan Hande Erçel harekete geçti! Geçmişini sildiriyor!
Giriş Tarihi: 20.11.2022 12:01 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 12:08

Aşk iddialarından sıkılan Hande Erçel harekete geçti! Geçmişini sildiriyor!

Güzel oyuncu Hande Erçel hem özel hayatıyla hem de kariyeriyle sık sık gündem oluyor. Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra gönlünü oyuncu Kaan Yıldırım'a kaptıran Erçel'in adı son olarak Hakan Sabancı ile anılmıştı. Bu tür haberleriden sıkılan Hande Erçel, hakkında çıkan aşk dedikoduları ve geçmişine ait fotoğrafları internetten sildirmek için harekete geçti.

Aşk iddialarından sıkılan Hande Erçel harekete geçti! Geçmişini sildiriyor!

Son günlerde özel hayatıyla çok konuşulan 28 yaşındaki Hande Erçel, geçmişini sildirme kararı aldı.

Aşk iddialarından sıkılan Hande Erçel harekete geçti! Geçmişini sildiriyor!

Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra gönlünü oyuncu Kaan Yıldırım'a kaptıran Erçel, bu ilişkisini kısa sürede noktalamıştı.

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Aşk iddialarından sıkılan Hande Erçel harekete geçti! Geçmişini sildiriyor!

Ardından Erçel'in Kerem Bürsin ile barıştıkları iddiası ortaya atılmıştı.

Aşk iddialarından sıkılan Hande Erçel harekete geçti! Geçmişini sildiriyor!

Güzel oyuncu, eski aşkı Kerem Bürsin ile barıştığı iddialarını; "Hayatımda kimse yok. Olsa söylerim" sözleriyle yalanlamıştı.

Aşk iddialarından sıkılan Hande Erçel harekete geçti! Geçmişini sildiriyor!

Güzel oyuncunun son olarak da Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü.

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