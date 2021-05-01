Hande Erçel hasır şapkası ve mini şortuyla Maldivler'de şov yapmıştı! Hande Erçel'in kombinin fiyatı dudak uçuklattı!

Kerem Bürsin ile ilişkisini geçtiğimiz günlerde ele güne ilan eden Hande Erçel, son dönemde kariyerinin zirvesini yaşıyor. Türk oyuncular arasında sosyal medyada en çok takipçiye sahip olan Hande Erçel, her paylaşımıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Sevgilisi Kerem Bürsin ile gittiği Maldivler tatiliyle son günlerde gündemden düşmeyen Hande Erçel, önceki gün hasır şapkasıyla ve mini şortuyla şov yaptı. Hande Erçel'in giydiği triko takımın fiyatı ise dudak uçuklattı. Erçel'in şapkasının bile 1.900 TL olduğu öğrenildi.