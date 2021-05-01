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Haberler Galeri Hande Erçel hasır şapkası ve mini şortuyla Maldivler'de şov yapmıştı! Hande Erçel'in kombinin fiyatı dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 01.05.2021 09:54 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 10:01

hasır şapkası ve mini şortuyla 'de şov yapmıştı! 'in kombinin fiyatı dudak uçuklattı!

ile ilişkisini geçtiğimiz günlerde ele güne ilan eden , son dönemde kariyerinin zirvesini yaşıyor. Türk oyuncular arasında sosyal medyada en çok takipçiye sahip olan , her paylaşımıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Sevgilisi Kerem Bürsin ile gittiği tatiliyle son günlerde gündemden düşmeyen Hande Erçel, önceki gün hasır şapkasıyla ve mini şortuyla şov yaptı. Hande Erçel'in giydiği triko takımın fiyatı ise dudak uçuklattı. Erçel'in şapkasının bile 1.900 TL olduğu öğrenildi.

Hande Erçel hasır şapkası ve mini şortuyla Maldivler'de şov yapmıştı! Hande Erçel'in kombinin fiyatı dudak uçuklattı!

ile ilişkisini geçtiğimiz günlerde ele güne ilan eden , son dönemde kariyerinin zirvesini yaşıyor.

Hande Erçel hasır şapkası ve mini şortuyla Maldivler'de şov yapmıştı! Hande Erçel'in kombinin fiyatı dudak uçuklattı!

Türk oyuncular arasında sosyal medyada en çok takipçiye sahip olan , her paylaşımıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.

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Hande Erçel hasır şapkası ve mini şortuyla Maldivler'de şov yapmıştı! Hande Erçel'in kombinin fiyatı dudak uçuklattı!

Bir süredir dizide başrol paylaştığı Kerem Bursin ile tatilinde olan Erçel, bu sefer lüks seçimleriyle sosyal medyada gündem oldu.

Hande Erçel hasır şapkası ve mini şortuyla Maldivler'de şov yapmıştı! Hande Erçel'in kombinin fiyatı dudak uçuklattı!

ile Kerem Bursin, oynadıkları dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte tatiline gitmişti.

Hande Erçel hasır şapkası ve mini şortuyla Maldivler'de şov yapmıştı! Hande Erçel'in kombinin fiyatı dudak uçuklattı!

ve Kerem Bursin'in tatil dönüşü el ele görüntüsü ise gündeme bomba gibi düşmüştü.

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