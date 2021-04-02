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Haberler Galeri Hande Erçel ile anılan Kerem Bürsin'den flaş çocuk açıklaması! Kerem Bürsin'in itirafı sosyal medyaya damga vurdu...
Giriş Tarihi: 02.04.2021 11:27 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 11:34

ile anılan 'den flaş çocuk açıklaması! 'in itirafı sosyal medyaya damga vurdu...

Şimdilerde "" dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren yakışıklı oyuncu , her hareketiyle magazin gündemine gelmeyi başarıyor. Uzun süredir rol arkadaşı ile birlikte olduğu iddia edilen , bu iddiaları her seferinde yalanlıyor. Son olarak ile bir birliktelik yaşayan Bürsin, özel hayatına dair çok samimi açıklamalarda bulundu. Yakışıklı oyuncu, baba olmaya dair yaptığı açıklamayla magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Kerem Bürsin'in röportajından dikkat çeken satır başları...

Hande Erçel ile anılan Kerem Bürsin'den flaş çocuk açıklaması! Kerem Bürsin'in itirafı sosyal medyaya damga vurdu...

Şimdilerde "" dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren yakışıklı oyuncu , her hareketiyle magazin gündemine gelmeyi başarıyor.

Hande Erçel ile anılan Kerem Bürsin'den flaş çocuk açıklaması! Kerem Bürsin'in itirafı sosyal medyaya damga vurdu...

Uzun süredir rol arkadaşı ile birlikte olduğu iddia edilen , bu iddiaları her seferinde yalanlıyor.

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Hande Erçel ile anılan Kerem Bürsin'den flaş çocuk açıklaması! Kerem Bürsin'in itirafı sosyal medyaya damga vurdu...

, 2 yıl önce 'dan ayrıldığından beri yalnız.

Hande Erçel ile anılan Kerem Bürsin'den flaş çocuk açıklaması! Kerem Bürsin'in itirafı sosyal medyaya damga vurdu...

Alem dergisine konuşan yakışıklı oyuncu, özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.

Hande Erçel ile anılan Kerem Bürsin'den flaş çocuk açıklaması! Kerem Bürsin'in itirafı sosyal medyaya damga vurdu...

Alem dergisine röportaj verdi. Oyuncunun açıklamalarından satır başları ise şöyle:

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