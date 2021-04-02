Hande Erçel ile anılan Kerem Bürsin'den flaş çocuk açıklaması! Kerem Bürsin'in itirafı sosyal medyaya damga vurdu...

Şimdilerde "Sen Çal Kapımı" dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, her hareketiyle magazin gündemine gelmeyi başarıyor. Uzun süredir rol arkadaşı Hande Erçel ile birlikte olduğu iddia edilen Kerem Bürsin, bu iddiaları her seferinde yalanlıyor. Son olarak Serenay Sarıkaya ile bir birliktelik yaşayan Bürsin, özel hayatına dair çok samimi açıklamalarda bulundu. Yakışıklı oyuncu, baba olmaya dair yaptığı açıklamayla magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Kerem Bürsin'in röportajından dikkat çeken satır başları...