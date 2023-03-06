Eski sevgilisinden gönderme! Aygün Aydın, Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı ispatlanınca...

Giriş Tarihi: 06.03.2023 14:54 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 15:28

Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. Aşk iddialarını her defasında yalanlayan Hande Erçel ile Hakan Sabancı ilişkilerini herkese ilan etti. Hande Erçel ile Hakan Sabancı son olarak Paris'e uçmuştu. Geçtiğimiz günlerde birlikte tatile giden çift, dönüşte kamera karşısına geçti. Erçel ilişkisiyle ilgili "Her şey çok güzel" derken Sabancı da "Ciddi bir ilişki" yorumunu yaptı. İkilinin aşk ilanının ardından Hakan Sabancı'nın eski sevgilisi Aygün Aydın'dan manidar bir paylaşım geldi.