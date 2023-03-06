Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Eski sevgilisinden gönderme! Aygün Aydın, Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı ispatlanınca...
Giriş Tarihi: 06.03.2023 14:54 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 15:28

Eski sevgilisinden gönderme! Aygün Aydın, Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı ispatlanınca...

Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. Aşk iddialarını her defasında yalanlayan Hande Erçel ile Hakan Sabancı ilişkilerini herkese ilan etti. Hande Erçel ile Hakan Sabancı son olarak Paris'e uçmuştu. Geçtiğimiz günlerde birlikte tatile giden çift, dönüşte kamera karşısına geçti. Erçel ilişkisiyle ilgili "Her şey çok güzel" derken Sabancı da "Ciddi bir ilişki" yorumunu yaptı. İkilinin aşk ilanının ardından Hakan Sabancı'nın eski sevgilisi Aygün Aydın'dan manidar bir paylaşım geldi.

Eski sevgilisinden gönderme! Aygün Aydın, Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı ispatlanınca...

Oyuncu Hande Erçel ile sosyetik çapkın Hakan Sabancı çifti yaklaşık üç aydır gizli saklı aşk yaşıyordu. Geçtiğimiz günlerde birlikte Paris'e giden çift, dönüşte kamera karşısına geçti. Erçel ve Sabancı ilişkisini ilk kez ilan etti.

Eski sevgilisinden gönderme! Aygün Aydın, Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı ispatlanınca...

Son dönemde magazin gündemine bomba gibi düşen aşklardan biri de hiç kuşkusuz güzel oyuncu Hande Erçel ile yakışıklı çapkın Hakan Sabancı'nınki oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Eski sevgilisinden gönderme! Aygün Aydın, Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı ispatlanınca...

Murat Dalkılıç'ın ardından Kerem Bürsin ve Kaan Yıldırım ile ilişki yaşayan güzel oyuncu, geçtiğimiz yılın sonunda ise gönlünü aşk listesi hayli kabarık olan Hakan Sabancı'ya kaptırmıştı.

Eski sevgilisinden gönderme! Aygün Aydın, Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı ispatlanınca...

Aşkları ilk kez duyulduğunda "Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin" diyerek inkar eden güzel oyuncu, geçtiğimiz ay sosyetik playboyla görüntülenmişti.

Eski sevgilisinden gönderme! Aygün Aydın, Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı ispatlanınca...

İLİŞKİLERİ HAKKINDA KONUŞTULAR

İlk kez birlikte kamera karşısına geçen ikili, ilişkileri hakkında konuştu. Gazete Magazin'de yer alan haber göre, görüntülenen ikiliden Hande Erçel, "Tatilimiz güzel geçti, her şey çok güzel. Size de teşekkür ederiz" dedi.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı Paris dönüşü böyle yakalandı! "Her şey çok güzel" | Video

SON DAKİKA