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Haberler Galeri Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşkı alevleniyor!

ile aşkı alevleniyor!

Son dönemde kariyerinin zirvesini yaşayan güzel oyuncu magazin gündeminden düşmüyor. Uzun süredir birlikte olduğu ile ilişkisine nokta koyduktan sonra adı partneri 'le anılan Erçel yine ilgi odağı oldu. Hande Erçel, kanepeye uzanırken verdiği pozu hesabından paylaştı. İlk beğenilerden biri, yaz başında birlikte kamera karşısına geçtiği ve adının dedikodusuna karıştığı Kerem Bürsin'den geldi. İkilinin hayranları, yakışıklı oyuncunun mesajına ilginç yorumlar yazdı.

Giriş Tarihi: 07.01.2021 14:47 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 14:49
Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşkı alevleniyor!

Son dönemde kariyerinin zirvesini yaşayan güzel oyuncu magazin gündeminden düşmüyor. Uzun süredir birlikte olduğu ile ilişkisine nokta koyduktan sonra adı partneri 'le anılan Erçel yine ilgi odağı oldu. Hande Erçel, kanepeye uzanırken verdiği pozu hesabından paylaştı. İlk beğenilerden biri, yaz başında birlikte kamera karşısına geçtiği ve adının dedikodusuna karıştığı Kerem Bürsin'den geldi. İkilinin hayranları, yakışıklı oyuncunun mesajına ilginç yorumlar yazdı.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşkı alevleniyor!

, kanepeye uzanırken verdiği pozu hesabından paylaştı. İlk beğenilerden biri, yaz başında birlikte kamera karşısına geçtiği ve adının dedikodusuna karıştığı 'den geldi. İkilinin hayranları, yakışıklı oyuncunun mesajına ilginç yorumlar yazdı.

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Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşkı alevleniyor!

'tan ayrılan oyuncu (27) ile kendisinden altı yaş büyük meslektaşı , aksini iddia etseler de yaşadıkları yönündeki haberlerle magazin gündemine gelmeye devam ediyor.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşkı alevleniyor!

Yakışıklı oyuncunun, yaklaşık üç milyon beğeni alan 'in fotoğrafının altına emojisi koyması dikkat çekti.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşkı alevleniyor!

Bunun üzerine 'in hayranları, "Ooo enişte hoş geldin", "Birbirinize çok yakışıyorsunuz", "Hadi artık yaşayın" şeklinde yorumlar yaptı.

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