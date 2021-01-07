Son dönemde kariyerinin zirvesini yaşayan güzel oyuncu Hande Erçel magazin gündeminden düşmüyor. Uzun süredir birlikte olduğu Murat Dalkılıç ile ilişkisine nokta koyduktan sonra adı partneri Kerem Bürsin'le anılan Erçel yine ilgi odağı oldu. Hande Erçel, kanepeye uzanırken verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı. İlk beğenilerden biri, yaz başında birlikte kamera karşısına geçtiği ve adının aşk dedikodusuna karıştığı Kerem Bürsin'den geldi. İkilinin hayranları, yakışıklı oyuncunun mesajına ilginç yorumlar yazdı.