Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hande Erçel ile Kerem Bürsin ayrı düşecek!
Giriş Tarihi: 15.10.2021 13:09 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 13:10

Hande Erçel ile Kerem Bürsin ayrı düşecek!

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, son anda gelen bir davet üzerine Kanarya Adaları'na gitme kararı aldı. Bürsin, bir süre sevgilisi Hande Erçel'den ayrı kalmak zorunda kalacak.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin ayrı düşecek!

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, ABD'deki ailesini ziyaret etme hazırlığı yaparken İspanya'da düzenlenecek moda şovundan davet gelince Kanarya Adaları'na gitme kararı aldı.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin ayrı düşecek!

Kanarya Adaları'nın en büyüğü olan Gran Canaria'nın turizm imajını güçlendirmek için düzenlenen Gran Canaria Sweem Week mayo defilesine Türk aktör Kerem Bürsin katılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hande Erçel ile Kerem Bürsin ayrı düşecek!

Gran Canaria adasının uluslararası imajını güçlendirmek için düzenlenen Gran Canaria Yüzme Haftası etkinliği 21-24 Ekim tarihleri arasında Maspalomas'taki (Gran Canaria) Expomeloneras salonunda gerçekleştirilecek.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin ayrı düşecek!

Snobmagazin'in haberine göre; etkinliğe davet edilen Bürsin, ABD planını başka zamana erteledi.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin ayrı düşecek!

Hande Erçel'in kısa süre olsa da sevgilisinden uzak kalacağı öğrenildi.

SON DAKİKA