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Haberler Galeri Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in ilişkisinde sürpriz gelişme! Baba Pamir Bürsin devreye girdi!
Giriş Tarihi: 25.08.2021 10:33 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 10:39

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in ilişkisinde sürpriz gelişme! Baba Pamir Bürsin devreye girdi!

Magazin dünyasının en popüler isimlerinden olan oyuncu çift Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in, dizi aşkı gerçek olmuştu. Maldivler tatiliyle ilişkileri ortaya çıkan ve tatili sonrası aşklarını gizlemeyen ünlü çift, hayranlarını sevindirmişti. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel ile Kerem Bürsin, doludizgin birliktelik yaşıyor. Gözde ikilinin ilişkisi ise adım adım evliliğe gidiyor. Yakışıklı oyuncunun babası Pamir Bürsin, evliliğine giden yolun sinyallerini verdi. Baba Bürsin son hamlesiyle "Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in evliliği yakın" dedirtti.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin’in ilişkisinde sürpriz gelişme! Baba Pamir Bürsin devreye girdi!

Kerem Bürsin ve Hande Erçel bir yıl boyunca aşk iddialarını yalanladıktan sonra bu yaz Maldivler tatilinde ilan-ı aşk etmişti.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin’in ilişkisinde sürpriz gelişme! Baba Pamir Bürsin devreye girdi!

Kimileri "Bu ilişki fazla sürmez" dese de ikilinin ilişkileri gün geçtikçe boyut değiştiriyor.

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Hande Erçel ile Kerem Bürsin’in ilişkisinde sürpriz gelişme! Baba Pamir Bürsin devreye girdi!

AİLELER DEVREYE GİRDİ

Geçtiğimiz hafta tatil için Bodrum'a giden Erçel'e Kerem Bürsin ve ailesi de eşlik etti.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin’in ilişkisinde sürpriz gelişme! Baba Pamir Bürsin devreye girdi!

Önceki gün sevgilisinin ailesiyle yemekte buluşan Erçel, Bürsin'den sonra babasının da gönlünü kazandı.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin’in ilişkisinde sürpriz gelişme! Baba Pamir Bürsin devreye girdi!

Baba Pamir Bürsin, oğlunun sevgilisi Hande Erçel'i sosyal medyadan takibe aldı.

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