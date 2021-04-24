Hande Erçel ile sevimli yeğeni Mavi Maldivler’in tadını çıkartıyor! Güzel oyuncunun aile saadeti ve sevgilisi Kerem Bürsin sosyal medyanın dilinde!

Son dönemde kariyerinin zirvesini yaşayan güzel oyuncu Hande Erçel magazin gündeminden düşmüyor. Hande Erçel ile Kerem Bürsin, oynadıkları dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte Maldivler tatiline gitmişti. Sıcak havanın tadını çıkaran ikiliden Erçel, tatilde yaptığı paylaşımları takipçilerinin beğenisine sunuyor. Oyuncuların fanları, sosyal medya hesaplarından bir kareyi paylaşarak, Erçel ile Bürsin'in Maldivler'de olduğunu duyurmuştu. Hatta ikilinin ortalama 100'er bin TL tutacak egzotik kaçamaklarının faturasını, reklam karşılığında bedavaya getirdiği bile konuşulmuştu. Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in ardından, güzel oyuncunun ablası Gamze Erçel de eşi Caner Yıldırım ve kızı Mavi ile birlikte soluğu Maldivler'de almıştı. Kumsalda yeğeni Mavi ile poz veren genç yıldızın son paylaşımı sosyal medyada kısa sürede trend oldu. İşte Hande'nin Mavi'li Maldivler hatırası …