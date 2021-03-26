Hande Erçel sevinçten ne yapacağını bilemedi! Siyah taytıyla verdiği pozlar olay oldu!

Son dönemde kariyerinin zirvesini yaşayan güzel oyuncu Hande Erçel magazin gündeminden düşmüyor. Uzun süredir birlikte olduğu Murat Dalkılıç ile ilişkisine nokta koyduktan sonra adı partneri Kerem Bürsin'le anılan Erçel, ilgi odağı oldu. 26 yaşındaki oyuncu Hande Erçel, sosyal medyada 20 milyon takipçiye ulaşınca sevinçten ne yapacağını bilemedi. Hande Erçel'in 20 milyon takipçi mutluluğu kısa sürede trend oldu. Instagram'da 20 milyon takipçiye ulaşan genç oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Hande'nin sevimli halleri ise sosyal medyada çok konuşuldu. Siyah tayt giyen güzel oyuncu düzgün fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine topladı.