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Haberler Galeri Hande Erçel siyah derin dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Güzel oyuncu hüznü ve mutluluğu bir arada yaşadı…
Giriş Tarihi: 24.05.2021 14:09 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 14:27

siyah derin dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Güzel oyuncu hüznü ve mutluluğu bir arada yaşadı…

Son dönemde kariyerinin zirvesini yaşayan güzel oyuncu magazin gündeminden düşmüyor. Hande Erçel ile , oynadıkları dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte tatiline gitmişti. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Maldivler kaçamağı günlerce konuşulmuştu. Hande Erçel, tatilde yaptığı paylaşımları takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Hande Erçel'den yeni bir geldi. Güzel oyuncu bu kez de siyah, derin yırtmaçlı elbisesiyle adeta sosyal medyada şov yaptı. Hande Erçel paylaşımına 'Ada da olmak hem neşe hem hüzün gibi' notunu da eklemeyi ihmal etmedi. Aynı zamanda ailesine çok bağlı olan ünlü oyuncu, sık sık yeğenini paylaşıyor. Son olarak, 'nin köpeğine sarıldığı anları paylaşan oyuncu çok duygulandı.

Hande Erçel siyah derin dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Güzel oyuncu hüznü ve mutluluğu bir arada yaşadı…

Son dönemin gözde oyuncuları arasında yer alan , hem kariyer hayatı hem de aşk hayatı ile sıkça gündeme geliyor. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncular arasında yer alırken milyonlarca takipçisi de bulunuyor. Her paylaştığı fotoğraf milyonlarca beğeni alırken Hande Erçel'in son paylaşımı da beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Hande Erçel siyah derin dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Güzel oyuncu hüznü ve mutluluğu bir arada yaşadı…

ile , oynadıkları dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte tatiline gitmişti.

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Hande Erçel siyah derin dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Güzel oyuncu hüznü ve mutluluğu bir arada yaşadı…

ve 'in kaçamağı günlerce konuşulmuştu.

Hande Erçel siyah derin dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Güzel oyuncu hüznü ve mutluluğu bir arada yaşadı…

, tatilde yaptığı paylaşımları takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Hande Erçel siyah derin dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Güzel oyuncu hüznü ve mutluluğu bir arada yaşadı…

Güzelliğiyle kendine hayran bırakan 'den yeni bir geldi.

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