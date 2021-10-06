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Haberler Galeri Hande Erçel süper lüks evinden paylaştı görenler hayran kaldı! Hande Erçel'in ev halleri milyonlarca kez izlendi
Giriş Tarihi: 06.10.2021 14:37 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 14:38

Hande Erçel süper lüks evinden paylaştı görenler hayran kaldı! Hande Erçel'in ev halleri milyonlarca kez izlendi

Instagram'da 27,7 milyon takipçiyle en çok takip edilen oyuncuların başında gelen Hande Erçel, her hareketi ve paylaşımıyla ilgi odağı olmaya devam ediyor. Dizi aşkının gerçek olduğu Kerem Bürsin ile doludizgin ilişki sürdüren Hande Erçel, özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor. İddialı pozlarına milyonluk beğeni toplayan güzel oyuncu, son olarak süper lüks evinden yeni bir paylaşımda bulundu. Giyinme odasında köpeği ile vakit geçiren Hande Erçel'in paylaşımı, kısa sürede milyonlarca kez izlendi. Erçel'in lüks evi ise bir kez daha dikkat çekti. İşte Hande Erçel'in bir servete mal olan villasından o paylaşım...

Hande Erçel süper lüks evinden paylaştı görenler hayran kaldı! Hande Erçel’in ev halleri milyonlarca kez izlendi

Ünlü oyuncu Hande Erçel, Instagram'da 24,7 milyon kişi ile 'en çok takip edilen oyuncu' ünvanını elinde tutuyor, her paylaşımıyla ise olay yaratmaya devam ediyor.

Hande Erçel süper lüks evinden paylaştı görenler hayran kaldı! Hande Erçel’in ev halleri milyonlarca kez izlendi

Son olarak 'Sen Çal Kapımı' dizisinde sevgilisi Kerem Bürsin ile başrolü paylaşan sevilen oyuncu Hande Erçel, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

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Hande Erçel süper lüks evinden paylaştı görenler hayran kaldı! Hande Erçel’in ev halleri milyonlarca kez izlendi

Güzel oyuncu, son olarak 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde köpekleriyle çektiği videosunu Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.

Hande Erçel süper lüks evinden paylaştı görenler hayran kaldı! Hande Erçel’in ev halleri milyonlarca kez izlendi

Erçel'in "Giyinme odası değil sanki sevdirme odası" notuyla paylaştığı videoyu 4,5 milyona yakın takipçisi izledi.

Hande Erçel, lüks villasındaki giyinme odasından paylaştı, sosyal medyayı salladı | Video

Hande Erçel süper lüks evinden paylaştı görenler hayran kaldı! Hande Erçel’in ev halleri milyonlarca kez izlendi

Hal böyle olunca Hande Erçel'in kazancını yatırdığı süper lüks evinin fiyatı merak konusu oldu.

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