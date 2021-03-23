Hande Erçel süper mini siyah elbisesiyle sosyal medyada ortalığı kasıp kavurdu! Güzel oyuncunun ‘Sev yaşa şükret günü’ kafa karıştırdı!

Son dönemde kariyerinin zirvesini yaşayan güzel oyuncu Hande Erçel magazin gündeminden düşmüyor. Uzun süredir birlikte olduğu Murat Dalkılıç ile ilişkisine nokta koyduktan sonra adı partneri Kerem Bürsin'le anılan Erçel, ilgi odağı oldu. 26 yaşındaki oyuncu Hande Erçel, sosyal medyadan yaptığı süper minili siyah elbisesiyle yine trend olmayı başardı. Hande Erçel, yaptığı sosyal medya paylaşımına 'Sev, yaşa, şükret günü' notundu da düşmeyi ihmal etmedi. 19, 9 milyon takipçisi olan genç oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Genç oyuncunun cesareti ise sosyal medyada çok konuşuldu. Düzgün fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine topladı.