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Haberler Galeri Hande Erçel ünlü oyuncuyu fena ti'ye aldı! Kerem Bürsin'i kıskandı mı?
Giriş Tarihi: 20.06.2023 19:43 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 19:45

Hande Erçel ünlü oyuncuyu fena ti'ye aldı! Kerem Bürsin'i kıskandı mı?

Şimdilerde Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel yer aldığı projelerin yanı sıra yaptığı reklam anlaşmalarıyla adından söz ettiriyor. Hande Erçel son olarak yüzü olduğu markanın davetinde şıklığıyla göz dolduruken objektiflere verdiği pozlar olay oldu. Geçtiğimiz günlerde bir törende dekolteli mor elbisesi ile boy gösteren Hafsanur Sancaktutan'ın poz verirken şekilden şekile girmesini tiye alan Hande Erçel sosyal medyaya damga vurdu. Hande Erçel'in eski aşkı Kerem Bürsin'in yeni partneri Hafsanur Sancaktutan'ı taklit etmesi "Kıskandı mı?" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Hande Erçel ünlü oyuncuyu fena ti’ye aldı! Kerem Bürsin’i kıskandı mı?

Hande Erçel, eski aşkı Kerem Bürsin'in yeni dizisindeki rol arkadaşı güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ı kıskandı mı?

Hande Erçel ünlü oyuncuyu fena ti’ye aldı! Kerem Bürsin’i kıskandı mı?

Şimdilerde Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel yer aldığı projelerin yanı sıra yaptığı reklam anlaşmalarıyla adından söz ettiriyor.

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Hande Erçel ünlü oyuncuyu fena ti’ye aldı! Kerem Bürsin’i kıskandı mı?

Hande Erçel son olarak yüzü olduğu markanın davetinde şıklığıyla göz dolduruken objektiflere verdiği pozlar olay oldu.

Hande Erçel ünlü oyuncuyu fena ti’ye aldı! Kerem Bürsin’i kıskandı mı?

KAHKAHAYI PATLATTI!

Geçtiğimiz günlerde bir törende dekolteli mor elbisesi ile boy gösteren Hafsanur Sancaktutan'ın poz verirken şekilden şekile girmesini tiye alan Hande Erçel sosyal medyaya damga vurdu.

Hande Erçel ünlü oyuncuyu fena ti’ye aldı! Kerem Bürsin’i kıskandı mı?

Hande Erçel poz verirken yaptığı hareketler akıllara Hafsanur Sancaktutan'ı getirdi.

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