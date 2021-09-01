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Haberler Galeri Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den Alişan'a büyük jest! Gönülleri fethettiler
Giriş Tarihi: 01.09.2021 10:27 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 10:33

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den Alişan'a büyük jest! Gönülleri fethettiler

Kerem Bürsin ve Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde kardeşini kaybeden şarkıcı Alişan'a büyük bir jest yaptı. Hande Erçel ile Kerem Bürsin hayranlarının takdirini bir kez daha kazandı.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin’den Alişan’a büyük jest! Gönülleri fethettiler

Rol aldıkları dizi ile başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den şarkıcı Alişan'a büyük jest geldi.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin’den Alişan’a büyük jest! Gönülleri fethettiler

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı geçtiğimiz günlerde kaybeden ünlü şarkıcıya büyük moral olan hareket sosyal medyanın da gündemindeydi.

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Hande Erçel ve Kerem Bürsin’den Alişan’a büyük jest! Gönülleri fethettiler

Posta'nın haberine göre; Ünlü çift, Alişan'a yaptıkları jest sonrası hayranlarının gönlünü bir kez daha kazandı.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin’den Alişan’a büyük jest! Gönülleri fethettiler

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümünün ardından mezarını sık sık ziyaret eden Alişan yeğenlerini de yalnız bırakmıyor.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin’den Alişan’a büyük jest! Gönülleri fethettiler

Kerem Bürsin ve Hande Erçel hayranı olan ve ünlü çiftle tanışmayı isteyen çocukların istekleri yerine geldi.

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