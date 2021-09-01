Hande Erçel ve Kerem Bürsin’den Alişan’a büyük jest! Gönülleri fethettiler

Rol aldıkları dizi ile başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den şarkıcı Alişan'a büyük jest geldi. Kardeşi Selçuk Tektaş'ı geçtiğimiz günlerde kaybeden ünlü şarkıcıya büyük moral olan hareket sosyal medyanın da gündemindeydi. Posta'nın haberine göre; Ünlü çift, Alişan'a yaptıkları jest sonrası hayranlarının gönlünü bir kez daha kazandı. Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümünün ardından mezarını sık sık ziyaret eden Alişan yeğenlerini de yalnız bırakmıyor. Kerem Bürsin ve Hande Erçel hayranı olan ve ünlü çiftle tanışmayı isteyen çocukların istekleri yerine geldi. Kerem Bürsin ve Hande Erçel ile tanıştıran Alişan, yeğenlerinin çok sevdikleri bu çiftle uzun süre vakit geçirmesini sağladı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in bu jestleri, Alişan'ı da oldukça mutlu etti.