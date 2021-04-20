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Haberler Galeri Hande Erçel ve Kerem Bursin’in Maldiv kaçamağında yeni iddia: Ünlü çift Maldiv tatilini bedavaya getirdi!
Giriş Tarihi: 20.04.2021 20:21 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 20:33

ve Kerem Bursin’in kaçamağında yeni iddia: Ünlü çift Maldiv tatilini bedavaya getirdi!

Son günlerde magazin gündeminden düşmeyen ve Kerem Bursin'in kaçamağı hala konuşuluyor. Dün ortaya çıkan Hande Erçel ile Kerem Bursin'in görüntüleri aşkın ispatı olarak gösterilse de bugün yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Bu iddia ise; Erçel ve Bursin çiftinin 100 bin liralık Maldiv tatilini bedavaya getirdiği oldu. İkili sosyal medyada yaptıkları paylaşımda kaldıkları otelin adını etiketledi. Ayrıca bugün Hande Erçel'in kız kardeşi ve ailesi de Maldivlere giderek Erçel ve Bursin'le tatile katıldı. 'in eski sevgilisi da aynı yöntemle Maldiv tatiline çıkmıştı. Normal şartlarda her üç isim de gözlerden uzak olmayı, gittikleri her yeri saklamayı tercih ediyor.

Hande Erçel ve Kerem Bursin’in Maldiv kaçamağında yeni iddia: Ünlü çift Maldiv tatilini bedavaya getirdi!

Yer aldıkları diziye başladıkları ilk günden beri birbirlerine yakıştırılan ama her fırsatta aşk iddialarını yalanlayan ile dizi bitince soluğu Maldivler'de aldı.

Hande Erçel ve Kerem Bursin’in Maldiv kaçamağında yeni iddia: Ünlü çift Maldiv tatilini bedavaya getirdi!

Magazin gündemi günlerdir ve Kerem Bursin'in kaçamağını konuşuluyor.

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Hande Erçel ve Kerem Bursin’in Maldiv kaçamağında yeni iddia: Ünlü çift Maldiv tatilini bedavaya getirdi!

Çıkan aşk haberlerine ikiliden yalanlama gelmezken , dün çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

Hande Erçel ve Kerem Bursin’in Maldiv kaçamağında yeni iddia: Ünlü çift Maldiv tatilini bedavaya getirdi!

Bugün ise Maldivler tatilinin detayları belli oldu.

Hande Erçel ve Kerem Bursin’in Maldiv kaçamağında yeni iddia: Ünlü çift Maldiv tatilini bedavaya getirdi!

Dün ortaya çıkan ile Kerem Bursin'in görüntüleri aşkın ispatı olarak gösterilse de bugün yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

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