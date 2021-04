Hande Erçel ve Kerem Bursin’in Maldiv kaçamağında yeni iddia: Ünlü çift Maldiv tatilini bedavaya getirdi!

Son günlerde magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel ve Kerem Bursin'in Maldiv kaçamağı hala konuşuluyor. Dün ortaya çıkan Hande Erçel ile Kerem Bursin'in görüntüleri aşkın ispatı olarak gösterilse de bugün yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Bu iddia ise; Erçel ve Bursin çiftinin 100 bin liralık Maldiv tatilini bedavaya getirdiği oldu. İkili sosyal medyada yaptıkları paylaşımda kaldıkları otelin adını etiketledi. Ayrıca bugün Hande Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel ve ailesi de Maldivlere giderek Erçel ve Bursin'le tatile katıldı. Kerem Bürsin'in eski sevgilisi Serenay Sarıkaya da aynı yöntemle Maldiv tatiline çıkmıştı. Normal şartlarda her üç isim de gözlerden uzak olmayı, gittikleri her yeri saklamayı tercih ediyor.