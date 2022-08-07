Hande Erçel zeytin ağacı altında zeytin yeşili büstiyeriyle poz verdi! Kahvaltı sonrası kareleriyle büyüledi

Son günlerde biten ilişkileriyle gündemden düşmeyen güzel oyuncu Hande Erçel, güzelliğiyle baş döndürüyor. Instagram'da en çok takipçiye sahip olan Türk kadın oyuncu Erçel, pozlarıyla adından sıkça bahsettiriyor. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yeni karelerini paylaştı. Hande Erçel, zeytin ağacı altında kahvaltı sonrası karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Yeşili büstiyeriyle göz kamaştıran Erçel, hayranlarını adeta büyüledi. İşte Hande Erçel'in zeytin ağacı altındaki kahvaltı sonrası pozları...