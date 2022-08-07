Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hande Erçel zeytin ağacı altında zeytin yeşili büstiyeriyle poz verdi! Kahvaltı sonrası kareleriyle büyüledi
Giriş Tarihi: 07.08.2022 16:54 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022 16:59

Hande Erçel zeytin ağacı altında zeytin yeşili büstiyeriyle poz verdi! Kahvaltı sonrası kareleriyle büyüledi

Son günlerde biten ilişkileriyle gündemden düşmeyen güzel oyuncu Hande Erçel, güzelliğiyle baş döndürüyor. Instagram'da en çok takipçiye sahip olan Türk kadın oyuncu Erçel, pozlarıyla adından sıkça bahsettiriyor. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yeni karelerini paylaştı. Hande Erçel, zeytin ağacı altında kahvaltı sonrası karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Yeşili büstiyeriyle göz kamaştıran Erçel, hayranlarını adeta büyüledi. İşte Hande Erçel'in zeytin ağacı altındaki kahvaltı sonrası pozları...

Hande Erçel zeytin ağacı altında zeytin yeşili büstiyeriyle poz verdi! Kahvaltı sonrası kareleriyle büyüledi

Güzel oyuncu Hande Erçel hem özel hayatıyla hem de kariyeriyle sık sık gündem oluyor. Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra gönlünü oyuncu Kaan Yıldırım'a kaptırmıştı. İlişkilerini bir süre saklamak isteyen Hande Erçel ve Kaan Yıldırım'ın aşkı birlikte çıktıkları İngiltere tatilinde, belgelenmişti.

Hande Erçel zeytin ağacı altında zeytin yeşili büstiyeriyle poz verdi! Kahvaltı sonrası kareleriyle büyüledi

Her şey güzel giderken bomba bir iddia ortaya atıldı. Daha önce de adının birlikte anıldığı kendisi gibi oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile aynı yerden tatil paylaşımları yapan Kaan Yıldırım'ın Hande Erçel'den ayrıldığı iddia edilmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hande Erçel zeytin ağacı altında zeytin yeşili büstiyeriyle poz verdi! Kahvaltı sonrası kareleriyle büyüledi

Hande Erçel " Hayatımda kimse yok...Şu an işimle yoğunum. Çok mutluyum. Kaan hep arkadaşımdı, arkadaşım kalacak" diyerek ayrılık haberlerini doğrulamıştı. Hande Erçel ile Kaan Yıldırım cephesinde flaş bir gelişme yaşanmıştı.

Hande Erçel zeytin ağacı altında zeytin yeşili büstiyeriyle poz verdi! Kahvaltı sonrası kareleriyle büyüledi

Kısa süreli aşk yaşayan, ilişki bittikten sonra ise 'Sadece arkadaşız' diyen Hande Erçel, Kaan Yıldırım takipleşmeyi bırakmıştı. İkili sosyal medya hesaplarından birbirini silmişti.

Hande Erçel zeytin ağacı altında zeytin yeşili büstiyeriyle poz verdi! Kahvaltı sonrası kareleriyle büyüledi

Özel hayatıyla her zaman konuşulana Hande Erçel, iddialı pozlarıyla la göz dolduruyor. Hande Erçel, arabasının üzerinde derin yırtmaçlı kıyafetiyle poz vermişti.

SON DAKİKA