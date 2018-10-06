Hande Erçel'den ayrılık sonrası ilk paylaşım

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile ilişkisini noktalayan Hande Erçel, ayrılık sonrası ilk kez sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Hande Erçel, Murat Dalkılıç'la yaklaşık bir yıllık birlikteliğini geçtiğimiz ay noktalamıştı. Bir süredir sessiz kalan güzel oyuncu, ayrılık sonrası sosyal medya hesabından ilk kez paylaşım yaptı. Erçel, instagram'da yayınladığı kareye 'Huzur' notunu düştü. Hande'nin takipçileri, 'Resmen Murat'a mesaj göndermiş' yorumunda bulundu. DAYANAMADI, YORUMA KAPATTI Hande Erçel, takipçilerinin 'Murat Dalkılıç' yorumlarına dayanamayarak, fotoğrafına kısa süre sonra yoruma kapattı.