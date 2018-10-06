Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'den ayrılık sonrası ilk

Giriş Tarihi: 06.10.2018 18:47 Güncelleme Tarihi: 06.10.2018 18:49
Hande Erçel'den ayrılık sonrası ilk paylaşım

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile ilişkisini noktalayan , ayrılık sonrası ilk kez sosyal medya hesabından yaptı.

Hande Erçel'den ayrılık sonrası ilk paylaşım

, Murat Dalkılıç'la yaklaşık bir yıllık birlikteliğini geçtiğimiz ay noktalamıştı. Bir süredir sessiz kalan güzel oyuncu, ayrılık sonrası sosyal medya hesabından ilk kez yaptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hande Erçel'den ayrılık sonrası ilk paylaşım

Erçel, instagram'da yayınladığı kareye "Huzur" notunu düştü. Hande'nin takipçileri, "Resmen Murat'a mesaj göndermiş" yorumunda bulundu.

Hande Erçel'den ayrılık sonrası ilk paylaşım

DAYANAMADI, YORUMA KAPATTI

, takipçilerinin "Murat Dalkılıç" yorumlarına dayanamayarak, fotoğrafına kısa süre sonra yoruma kapattı.

Hande Erçel'den ayrılık sonrası ilk paylaşım
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Hande Erçel'den ayrılık sonrası ilk paylaşım
Hande Erçel'den ayrılık sonrası ilk paylaşım
BİZE ULAŞIN