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Haberler Galeri Hande Erçel'den beklenen itiraf geldi! Kaan Yıldırım ile ilişkisi hakkında ilk sözleri bakın ne oldu...
Giriş Tarihi: 11.05.2022 16:34 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 16:39

Hande Erçel'den beklenen itiraf geldi! Kaan Yıldırım ile ilişkisi hakkında ilk sözleri bakın ne oldu...

Paylaşımlarıyla ses getiriyor, özel hayatıyla gündemden düşmüyor... Rol aldığı dizide başrolü paylaştığı Kerem Bürsin ile bir süre dolu dizgin ilişki yaşayan Hande Erçel, geçen haftalarda bu ilişkisine nokta koydu. Çok geçmeden Hande Erçel'in adı, yine bir meslektaşı olan Kaan Yıldırım ile anılmaya başladı. Kaan Yıldırım ile birlikte görüntülenmesiyle ilişkinin belgelendiği konuşulan güzel oyuncu, önceki gün katıldığı bir davette ilişkisini itiraf etti. İşte Hande Erçel'in, Kaan Yıldırım sorularına verdiği yanıt...

Hande Erçel’den beklenen itiraf geldi! Kaan Yıldırım ile ilişkisi hakkında ilk sözleri bakın ne oldu...

Instagram'da en çok takipçiye sahip Türk kadın oyuncu olan Hande Erçel, her paylaşımıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Hande Erçel’den beklenen itiraf geldi! Kaan Yıldırım ile ilişkisi hakkında ilk sözleri bakın ne oldu...

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık gündem olan oyuncu, özel hayatıyla göz önünde yer alıyor.

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Hande Erçel’den beklenen itiraf geldi! Kaan Yıldırım ile ilişkisi hakkında ilk sözleri bakın ne oldu...

Kerem Bürsin ile ilişkisi geçen aylarda sona eren oyuncu, kısa süre önce yine bir meslektaşına gönlünü kaptırdı.

Hande Erçel’den beklenen itiraf geldi! Kaan Yıldırım ile ilişkisi hakkında ilk sözleri bakın ne oldu...

Hande Erçel'in, oyuncu Kaan Yıldırım ile birlikte olduğu iddia edildi.

Hande Erçel’den beklenen itiraf geldi! Kaan Yıldırım ile ilişkisi hakkında ilk sözleri bakın ne oldu...

Son olarak Hande Erçel, bir mücevher markasının reklam yüzü oldu. Markanın davetine katılan Hande Erçel, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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