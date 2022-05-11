Hande Erçel’den beklenen itiraf geldi! Kaan Yıldırım ile ilişkisi hakkında ilk sözleri bakın ne oldu...

Giriş Tarihi: 11.05.2022 16:34 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 16:39

Paylaşımlarıyla ses getiriyor, özel hayatıyla gündemden düşmüyor... Rol aldığı dizide başrolü paylaştığı Kerem Bürsin ile bir süre dolu dizgin ilişki yaşayan Hande Erçel, geçen haftalarda bu ilişkisine nokta koydu. Çok geçmeden Hande Erçel'in adı, yine bir meslektaşı olan Kaan Yıldırım ile anılmaya başladı. Kaan Yıldırım ile birlikte görüntülenmesiyle ilişkinin belgelendiği konuşulan güzel oyuncu, önceki gün katıldığı bir davette ilişkisini itiraf etti. İşte Hande Erçel'in, Kaan Yıldırım sorularına verdiği yanıt...