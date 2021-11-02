Hande Erçel’den Bensu Soral’a milyonluk fark! Sosyal medyadaki ışıltılı şovun kazananı belli oldu!

Bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Kerem Bürsin ile yaşadığı aşk ile gündemde olan Hande Erçel, meslektaşı Bensu Soral ile Amerika macerasına çıktı. Hakan Baş ile evliliğinde sorunlar yaşayan Bensu Soral, New York'ta Hande Erçel ile kafa dinledi. İki oyuncu, aynı marka kıyafetlerle gökdelenlerin arasında fotoğraf çekildi. O anları sosyal medya hesaplarından yayınlayan Hande Erçel ile Bensu Soral, çok konuşuldu. Beğeni toplayan karelerin kazananı ise Hande Erçel oldu. Erçel, Soral'a milyonluk fark attı!