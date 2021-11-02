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Haberler Galeri Hande Erçel'den Bensu Soral'a milyonluk fark! Sosyal medyadaki ışıltılı şovun kazananı belli oldu!
Giriş Tarihi: 02.11.2021 12:26 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 12:32

Hande Erçel'den Bensu Soral'a milyonluk fark! Sosyal medyadaki ışıltılı şovun kazananı belli oldu!

Bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Kerem Bürsin ile yaşadığı aşk ile gündemde olan Hande Erçel, meslektaşı Bensu Soral ile Amerika macerasına çıktı. Hakan Baş ile evliliğinde sorunlar yaşayan Bensu Soral, New York'ta Hande Erçel ile kafa dinledi. İki oyuncu, aynı marka kıyafetlerle gökdelenlerin arasında fotoğraf çekildi. O anları sosyal medya hesaplarından yayınlayan Hande Erçel ile Bensu Soral, çok konuşuldu. Beğeni toplayan karelerin kazananı ise Hande Erçel oldu. Erçel, Soral'a milyonluk fark attı!

Hande Erçel’den Bensu Soral’a milyonluk fark! Sosyal medyadaki ışıltılı şovun kazananı belli oldu!

Hande Erçel'in Amerika macerasına meslektaşı Bensu Soral da eşlik ediyor.

Hande Erçel’den Bensu Soral’a milyonluk fark! Sosyal medyadaki ışıltılı şovun kazananı belli oldu!

New York'un altını üstüne getiren iki oyuncu, Maison Ju marka kıyafetlerle gökdelenlerin arasında birbirlerine pozlar verdi.

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Hande Erçel’den Bensu Soral’a milyonluk fark! Sosyal medyadaki ışıltılı şovun kazananı belli oldu!

Sonra fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaştılar.

Hande Erçel’den Bensu Soral’a milyonluk fark! Sosyal medyadaki ışıltılı şovun kazananı belli oldu!

Hande Erçel tam 3 milyon 118 bin beğeni aldı.

Hande Erçel’den Bensu Soral’a milyonluk fark! Sosyal medyadaki ışıltılı şovun kazananı belli oldu!

Bensu Soral ise 433 binde kaldı.

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