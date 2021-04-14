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Haberler Galeri Hande Erçel'den kahveye davet... Hande Erçel spor salonundan Kerem Bürsin'e seslendi!
Giriş Tarihi: 13.04.2021 12:27 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 12:28

'den kahveye davet... Hande Erçel spor salonundan 'e seslendi!

Son dönemde kariyerinin zirvesini yaşayan güzel oyuncu magazin gündeminden düşmüyor. Uzun süredir birlikte olduğu ile ilişkisine nokta koyduktan sonra adı partneri 'le anılan Hande Erçel, ilgi odağı olmaya devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan genç oyuncu Hande Erçel paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak spor salonundan paylaşımda bulunan Hande Erçel partneri Kerem Bürsin'e seslendi ve onu kahveye davet etti. ile doğal güzelliğini sergileyen Hande Erçel'in Kerem Bürsin paylaşımı...

Hande Erçel'den kahveye davet... Hande Erçel spor salonundan Kerem Bürsin'e seslendi!

Son dönemde kariyerinin zirvesini yaşayan güzel oyuncu magazin gündeminden düşmüyor.

Hande Erçel'den kahveye davet... Hande Erçel spor salonundan Kerem Bürsin'e seslendi!

Uzun süredir birlikte olduğu ile ilişkisine nokta koyduktan sonra adı partneri 'le anılan , ilgi odağı olmaya devam ediyor.

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Hande Erçel'den kahveye davet... Hande Erçel spor salonundan Kerem Bürsin'e seslendi!

Sosyal medyayı aktif kullanan genç oyuncu paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Hande Erçel'den kahveye davet... Hande Erçel spor salonundan Kerem Bürsin'e seslendi!

Son olarak spor salonundan paylaşımda bulunan partneri 'e seslendi ve onu kahveye davet etti.

Hande Erçel'den kahveye davet... Hande Erçel spor salonundan Kerem Bürsin'e seslendi!

ile doğal güzelliğini sergileyen 'in "Kahve gelmiş haberin var mı?" notu ile etiketlediği 'i kahveye davet ettiği konuşuldu.

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