Hande Erçel'den kahveye davet... Hande Erçel spor salonundan Kerem Bürsin'e seslendi!

Son dönemde kariyerinin zirvesini yaşayan güzel oyuncu Hande Erçel magazin gündeminden düşmüyor. Uzun süredir birlikte olduğu Murat Dalkılıç ile ilişkisine nokta koyduktan sonra adı partneri Kerem Bürsin'le anılan Hande Erçel, ilgi odağı olmaya devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan genç oyuncu Hande Erçel paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak spor salonundan paylaşımda bulunan Hande Erçel partneri Kerem Bürsin'e seslendi ve onu kahveye davet etti. Sıfır makyaj hali ile doğal güzelliğini sergileyen Hande Erçel'in Kerem Bürsin paylaşımı...