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Haberler Galeri Hande Erçel'e aşk yaradı! Hande Erçel'in son halini görenler dünyaca ünlü isme benzetti
Giriş Tarihi: 21.03.2023 15:37 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 15:56

Hande Erçel'e aşk yaradı! Hande Erçel'in son halini görenler dünyaca ünlü isme benzetti

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken ünlü oyuncu Hande Erçel, iş insanı Hakan Sabancı ile birliktelik yaşıyor. Paris tatili dönüşü havalimanında birlikte görüntülenen ikilinin aşkları belgelenmşiti. Paris'in ardından kuzey ışıklarını görmek için Finlandiya'ya giden ikili, bu kez havalimanı dönüşü el ele görüntülenmişti. Hakan Sabancı yaşadığı aşkla konuşulan Hande Erçel, 30 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yeni pozlarını yayınladı. Erçel'in son halini görenler dünyaca ünlü isme benzetti.

Hande Erçel’e aşk yaradı! Hande Erçel’in son halini görenler dünyaca ünlü isme benzetti

Geçmişte Mehmet Dinçerler, Murat Dalkılıç, Kerem Bürsin ve Kaan Yıldırım gibi isimlerle birlikte olan Hande Erçel şimdilerde Hakan Sabancı ile yeni bir aşka yelken açtı. İkili, Paris dönüşü ilişkilerini ilan etti.

Hande Erçel’e aşk yaradı! Hande Erçel’in son halini görenler dünyaca ünlü isme benzetti

Özel hayatıyla dillerden düşmeyen Hande Erçel, sosyal medya hesabından aynadan çektirdiği selfieleri paylaştı

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Hande Erçel’e aşk yaradı! Hande Erçel’in son halini görenler dünyaca ünlü isme benzetti

Takipçileri, Instagram'da 30 milyona yakın takipçisi bulunan Hande Erçel'i, dünyaca ünlü isme benzetti.

Hande Erçel’e aşk yaradı! Hande Erçel’in son halini görenler dünyaca ünlü isme benzetti

Hande Erçel'i görenler dünyaca ünlü model Kendall Jenner'a benzetti.

Hande Erçel’e aşk yaradı! Hande Erçel’in son halini görenler dünyaca ünlü isme benzetti

Hande Erçel'in fotoğraflarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

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