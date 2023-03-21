Hande Erçel’e aşk yaradı! Hande Erçel’in son halini görenler dünyaca ünlü isme benzetti

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken ünlü oyuncu Hande Erçel, iş insanı Hakan Sabancı ile birliktelik yaşıyor. Paris tatili dönüşü havalimanında birlikte görüntülenen ikilinin aşkları belgelenmşiti. Paris'in ardından kuzey ışıklarını görmek için Finlandiya'ya giden ikili, bu kez havalimanı dönüşü el ele görüntülenmişti. Hakan Sabancı yaşadığı aşkla konuşulan Hande Erçel, 30 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yeni pozlarını yayınladı. Erçel'in son halini görenler dünyaca ünlü isme benzetti.