Hande Erçel’e aşk yaradı! Hande Erçel’in son halini görenler dünyaca ünlü isme benzetti

Geçmişte Mehmet Dinçerler, Murat Dalkılıç, Kerem Bürsin ve Kaan Yıldırım gibi isimlerle birlikte olan Hande Erçel şimdilerde Hakan Sabancı ile yeni bir aşka yelken açtı. İkili, Paris dönüşü ilişkilerini ilan etti.