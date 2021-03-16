Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hande Erçel'in aşk hayatında ikinci Murat dönemi mi başladı? Magazin kulisleri Hande Erçel'in yeni sevgilisini konuşuyor...

'in aşk hayatında ikinci Murat dönemi mi başladı? Magazin kulisleri Hande Erçel'in yeni sevgilisini konuşuyor...

Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Şarkıcı ile uzun soluklu ilişkisini bitirdikten sonra ile aşk dedikoduları ile neredeyse her gün magazin haberlerine konu olan Hande Erçel bombayı patlattı. İddiaya göre Hande Erçel'in özel hayatında ikinci Murat dönemi başladı. Kerem Bürsin ile yaptığı samimi paylaşımlarla aşk haberlerini alevlendiren Hande Erçel 'sadece arkadaşız 'dese de hayranları ikiliyi çok yakıştırıyordu. Hande Erçel sağ gösterip sol vurdu. Şimdilerde magazin kulisleri haberlerini konuşuyor... İşte Hande Erçel'in aşk yaşarıdığı iddia edilen isim...

Giriş Tarihi: 16.03.2021 09:36 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 09:41
Hande Erçel'in aşk hayatında ikinci Murat dönemi mi başladı? Magazin kulisleri Hande Erçel'in yeni sevgilisini konuşuyor...

Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Hande Erçel'in aşk hayatında ikinci Murat dönemi mi başladı? Magazin kulisleri Hande Erçel'in yeni sevgilisini konuşuyor...

Şarkıcı ile uzun soluklu ilişkisini bitirdikten sonra ile aşk dedikoduları ile neredeyse her gün magazin haberlerine konu olan bombayı patlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hande Erçel'in aşk hayatında ikinci Murat dönemi mi başladı? Magazin kulisleri Hande Erçel'in yeni sevgilisini konuşuyor...

İddiaya göre 'in özel hayatında ikinci Murat dönemi başladı.

Hande Erçel'in aşk hayatında ikinci Murat dönemi mi başladı? Magazin kulisleri Hande Erçel'in yeni sevgilisini konuşuyor...

ile yaptığı samimi paylaşımlarla aşk haberlerini alevlendiren 'sadece arkadaşız 'dese de hayranları ikiliyi çok yakıştırıyordu.

Hande Erçel'in aşk hayatında ikinci Murat dönemi mi başladı? Magazin kulisleri Hande Erçel'in yeni sevgilisini konuşuyor...

sağ gösterip sol vurdu.

SON DAKİKA