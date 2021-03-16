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Hande Erçel'in aşk hayatında ikinci Murat dönemi mi başladı? Magazin kulisleri Hande Erçel'in yeni sevgilisini konuşuyor...
Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından Hande Erçel kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Şarkıcı Murat Dalkılıç ile uzun soluklu ilişkisini bitirdikten sonra Kerem Bürsin ile aşk dedikoduları ile neredeyse her gün magazin haberlerine konu olan Hande Erçel bombayı patlattı. İddiaya göre Hande Erçel'in özel hayatında ikinci Murat dönemi başladı. Kerem Bürsin ile yaptığı samimi paylaşımlarla aşk haberlerini alevlendiren Hande Erçel 'sadece arkadaşız 'dese de hayranları ikiliyi çok yakıştırıyordu. Hande Erçel sağ gösterip sol vurdu. Şimdilerde magazin kulisleri Hande Erçel'in yeni sevgilisi haberlerini konuşuyor... İşte Hande Erçel'in aşk yaşarıdığı iddia edilen isim...
Giriş Tarihi: 16.03.2021
09:36
Güncelleme Tarihi: 16.03.2021
09:41
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