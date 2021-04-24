Hande Erçel'in bir lafı yetti! Kerem Bürsin, eski aşkı Serenay Sarıkaya'ya dair her şeyi tek kalemde sildi!

Dizi aşklarının gerçek olduğu iddia edilen, ancak ilişki iddialarını sürekli reddeden Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Maldivler kaçamağı magazin gündeminden düşmüyor. Her hareketleriyle ve paylaşımlarıyla aşk yaşadıkları iddialarını güçlendiren Hande Erçel ve Kerem Bürsin, tatil pozlarıyla hayranlarını mest etmeye devam ediyor. Gözde isimlerin son hamlesi, yine aşk iddialarını doğrular nitelikte. Hande Erçel, Kerem Bürsin'in Instagram hesabında eski aşkı Serenay Sarıkaya'yı etiketlediği fotoğrafların olduğunu fark etti. Bürsin, hiç düşünmeden 2016 yılından kalma kareden Serenay'ı tek kalemde sildi.