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Haberler Galeri Hande Erçel'in bir lafı yetti! Kerem Bürsin, eski aşkı Serenay Sarıkaya'ya dair her şeyi tek kalemde sildi!
Giriş Tarihi: 24.04.2021 14:17 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 14:21

'in bir lafı yetti! , eski aşkı 'ya dair her şeyi tek kalemde sildi!

Dizi aşklarının gerçek olduğu iddia edilen, ancak ilişki iddialarını sürekli reddeden ve 'in kaçamağı magazin gündeminden düşmüyor. Her hareketleriyle ve paylaşımlarıyla aşk yaşadıkları iddialarını güçlendiren ve , tatil pozlarıyla hayranlarını mest etmeye devam ediyor. Gözde isimlerin son hamlesi, yine aşk iddialarını doğrular nitelikte. Hande Erçel, 'in Instagram hesabında eski aşkı 'yı etiketlediği fotoğrafların olduğunu fark etti. Bürsin, hiç düşünmeden 2016 yılından kalma kareden Serenay'ı tek kalemde sildi.

Hande Erçel'in bir lafı yetti! Kerem Bürsin, eski aşkı Serenay Sarıkaya'ya dair her şeyi tek kalemde sildi!

Kendisi gibi oyuncu olan ile dört yıllık ilişkisi 2019'da sona eren , uzun süre özel hayatında sessiz kaldı.

Hande Erçel'in bir lafı yetti! Kerem Bürsin, eski aşkı Serenay Sarıkaya'ya dair her şeyi tek kalemde sildi!

Haklarında çıkan aşk iddialarını her seferinde yalanlayan Bürsin ile dizideki partneri , geçtiğimiz günlerde birlikte tatiline çıktı.

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Hande Erçel'in bir lafı yetti! Kerem Bürsin, eski aşkı Serenay Sarıkaya'ya dair her şeyi tek kalemde sildi!

Instagram'da tatil pozunu yayınlayan Bürsin ile Erçel'in mesajlaşması sosyal medyada gündem oldu. Yakışıklı oyuncunun kısa süre sonra gelen flaş hamlesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Hande Erçel'in bir lafı yetti! Kerem Bürsin, eski aşkı Serenay Sarıkaya'ya dair her şeyi tek kalemde sildi!

Eski sevgilisi 'yı 2016 yılında birlikte gittikleri tatilden çekilen bir kareye etiketleyen Bürsin, neredeyse beş sene sonra 'Serenay Sarıkaya' etiketini kaldırdı.

Hande Erçel'in bir lafı yetti! Kerem Bürsin, eski aşkı Serenay Sarıkaya'ya dair her şeyi tek kalemde sildi!

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; aşk yaşadığı iddia edilen Bürsin'in isminin sürekli Sarıkaya ile anılmasından rahatsız olan , yakışıklı oyuncuya resti çekti.

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