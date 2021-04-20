Hande Erçel'in gün batımı pozu mest etti... Maldivler'de romantizm... Hande Erçel poz verdi Kerem Bürsin çekti!

Magazin gündemi Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in Maldivler kaçamağını konuşuyor. Dün ortaya çıkan Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in görüntüleri aşkın ispatı olarak gösterildi. Yer aldıkları diziye başladıkları ilk günden beri birbirlerine yakıştırılan ama her fırsatta aşk iddialarını yalanlayan Hande Erçel ile Kerem Bürsin dizi bitince soluğu Maldivler'de aldı. Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen spora bile birlikte giden Hande Erçel ile kerem Bürsin geçtiğimiz günlerde aşk sorularına verdikleri "Aşk olursa haberiniz olur" yanıtlarıyla kafaları karıştırmışlardı. Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in şu sıralar Maldivler'de romantik bir tatil yapıyor. Çıkan aşk haberlerine ikiliden yalanlama gelmezken Hande Erçel çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu. Gün batımında bikinisi ile poz veren Hande Erçel'in fotoğrafını Kerem Bürsin mi çekti? Güzelliğiyle baş döndüren Hande Erçel ile Kerem Bürsin artık aşklarını itiraf etmeleri bekleniyor...