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Haberler Galeri Hande Erçel'in gün batımı pozu mest etti... Maldivler'de romantizm... Hande Erçel poz verdi Kerem Bürsin çekti!
Giriş Tarihi: 20.04.2021 06:57 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 15:22

'in gün batımı pozu mest etti... 'de romantizm... Hande Erçel poz verdi çekti!

gündemi ile 'in kaçamağını konuşuyor. Dün ortaya çıkan Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in görüntüleri aşkın ispatı olarak gösterildi. Yer aldıkları diziye başladıkları ilk günden beri birbirlerine yakıştırılan ama her fırsatta aşk iddialarını yalanlayan Hande Erçel ile Kerem Bürsin dizi bitince soluğu Maldivler'de aldı. Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen spora bile birlikte giden Hande Erçel ile kerem Bürsin geçtiğimiz günlerde aşk sorularına verdikleri "Aşk olursa haberiniz olur" yanıtlarıyla kafaları karıştırmışlardı. Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in şu sıralar Maldivler'de romantik bir tatil yapıyor. Çıkan aşk haberlerine ikiliden yalanlama gelmezken Hande Erçel çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu. Gün batımında bikinisi ile poz veren Hande Erçel'in fotoğrafını Kerem Bürsin mi çekti? Güzelliğiyle baş döndüren Hande Erçel ile Kerem Bürsin artık aşklarını itiraf etmeleri bekleniyor...

Hande Erçel'in gün batımı pozu mest etti... Maldivler'de romantizm... Hande Erçel poz verdi Kerem Bürsin çekti!

gündemi ile 'in kaçamağını konuşuyor. Dün ortaya çıkan Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in görüntüleri aşkın ispatı olarak gösterildi.

Hande Erçel'in gün batımı pozu mest etti... Maldivler'de romantizm... Hande Erçel poz verdi Kerem Bürsin çekti!

Yer aldıkları diziye başladıkları ilk günden beri birbirlerine yakıştırılan ama her fırsatta aşk iddialarını yalanlayan ile dizi bitince soluğu 'de aldı.

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Hande Erçel'in gün batımı pozu mest etti... Maldivler'de romantizm... Hande Erçel poz verdi Kerem Bürsin çekti!

Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen spora bile birlikte giden ile geçtiğimiz günlerde aşk sorularına verdikleri "Aşk olursa haberiniz olur" yanıtlarıyla kafaları karıştırmışlardı.

Hande Erçel'in gün batımı pozu mest etti... Maldivler'de romantizm... Hande Erçel poz verdi Kerem Bürsin çekti!

ile 'in şu sıralar 'de romantik bir tatil yapıyor. Bir sosyal medya kullanıcısının görüntülediği ikilinin Maldivler'de başbaşa tatil yaptıkları ortaya çıkmıştı...

Hande Erçel'in gün batımı pozu mest etti... Maldivler'de romantizm... Hande Erçel poz verdi Kerem Bürsin çekti!

'in son paylaşımı da iddiaları destekleyen türden olmuştu...

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