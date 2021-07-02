Giriş Tarihi: 02.07.2021 11:39Güncelleme Tarihi: 02.07.2021 11:48
Hande Erçel'in siyah beyaz paylaşımı görenleri mest etti! Güzelliğiyle büyüleyen Hande Erçel'e hayranlarından beğeni yağdı...
Rol arkadaşı Kerem Bürsin ile geçen aylarda aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel, sosyal medyada en çok takip edilen oyuncu ünvanıyla adından söz ettiriyor. Güzelliğiyle büyüleyen Erçel, her paylaşımıyla olay yaratmaya devam ediyor. Kerem Bürsin ile yelken açtığı yeni aşkı ile son dönemde magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel, özel hayatıyla da sık sık magazinde yer alıyor. Instagram'da 22 milyona yakın takipçisi olan Erçel, son olarak siyah beyaz bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncunun paylaşımı milyonlarca beğeni aldı...