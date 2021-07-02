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Haberler Galeri Hande Erçel'in siyah beyaz paylaşımı görenleri mest etti! Güzelliğiyle büyüleyen Hande Erçel'e hayranlarından beğeni yağdı...
Giriş Tarihi: 02.07.2021 11:39 Güncelleme Tarihi: 02.07.2021 11:48

Hande Erçel'in siyah beyaz paylaşımı görenleri mest etti! Güzelliğiyle büyüleyen Hande Erçel'e hayranlarından beğeni yağdı...

Rol arkadaşı Kerem Bürsin ile geçen aylarda aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel, sosyal medyada en çok takip edilen oyuncu ünvanıyla adından söz ettiriyor. Güzelliğiyle büyüleyen Erçel, her paylaşımıyla olay yaratmaya devam ediyor. Kerem Bürsin ile yelken açtığı yeni aşkı ile son dönemde magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel, özel hayatıyla da sık sık magazinde yer alıyor. Instagram'da 22 milyona yakın takipçisi olan Erçel, son olarak siyah beyaz bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncunun paylaşımı milyonlarca beğeni aldı...

Hande Erçel'in siyah beyaz paylaşımı görenleri mest etti! Güzelliğiyle büyüleyen Hande Erçel'e hayranlarından beğeni yağdı...

Son dönemin en gözde oyuncularından olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Maldivler tatilinde ilişkilerini ilan etmişlerdi.

Hande Erçel'in siyah beyaz paylaşımı görenleri mest etti! Güzelliğiyle büyüleyen Hande Erçel'e hayranlarından beğeni yağdı...

Ünlü çift aşklarını dolu dizgin sürdürüyor. Kerem Bürsin son olarak sevgilisi Erçel'i havaya kaldırdığı bir fotoğrafı Instagram'dan paylaşmıştı.

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Hande Erçel'in siyah beyaz paylaşımı görenleri mest etti! Güzelliğiyle büyüleyen Hande Erçel'e hayranlarından beğeni yağdı...

Instagram'da 22,7 milyondan fazla takipçisi olan Erçel ise yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeyi sürdürüyor.

Hande Erçel'in siyah beyaz paylaşımı görenleri mest etti! Güzelliğiyle büyüleyen Hande Erçel'e hayranlarından beğeni yağdı...

1,5 MİLYONDAN FAZLA BEĞENİ GELDİ!

Güzel oyuncu son olarak siyah beyaz bir fotoğrafını paylaştı. Hande Erçel'in paylaşımına iki saat içinde 1,5 milyona yakın beğeni geldi.

Hande Erçel'in siyah beyaz paylaşımı görenleri mest etti! Güzelliğiyle büyüleyen Hande Erçel'e hayranlarından beğeni yağdı...

Instagram'ı aktif olarak kullana güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde de leopar desenli mayosuyla çekilen bir kareyi paylaşmıştı.

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