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Haberler Galeri Hande Erçel'in süper lüks evinin dekorasyonunu nasıl yaptırdığı ortaya çıktı! Hande Erçel de Demet Özdemir'in izinden gitti!
Giriş Tarihi: 14.04.2021 15:51 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 15:56

'in evinin dekorasyonunu nasıl yaptırdığı ortaya çıktı! de Demet Özdemir'in izinden gitti!

Partneri ile adı aşk dedikodularına karışan ünlü oyuncu , uzun süredir özel hayatıyla gündemden düşmüyor. geçtiğimiz aylarda kiradan kurtulan , tüm birikimini ultra bir ev alarak harcamıştı. 10 milyon TL'ye 2 katlı gözkamaştıran cam bir villa satın alan Erçel, evinin dekorasyonunu ise neredeyse bedavaya getirdi! Mutfaktan zemine kadar birçok firmayı etiketleyerek Instagram'ın kaymağını yiyen güzel oyuncu, evinin güvenlik sistemini de son teknolojiye uygun kurdurdu. Hande Erçel'in bu hamlesinin ardından mimarlık şirketiyle yaptığı gizlilik sözleşmesi tekrar gündeme geldi.

Hande Erçel'in süper lüks evinin dekorasyonunu nasıl yaptırdığı ortaya çıktı! Hande Erçel de Demet Özdemir'in izinden gitti!

Son dönemin en popüler isimleri arasında yer alan , rol aldığı dizi ve reklam projeleriyle astronomik bir kazanç elde etti.

Hande Erçel'in süper lüks evinin dekorasyonunu nasıl yaptırdığı ortaya çıktı! Hande Erçel de Demet Özdemir'in izinden gitti!

Ekim 2020'de Türk bir giyim markasının reklam yüzü olan oyuncu, firmayla 1 buçuk milyon TL'ye el sıkıştı.

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Hande Erçel'in süper lüks evinin dekorasyonunu nasıl yaptırdığı ortaya çıktı! Hande Erçel de Demet Özdemir'in izinden gitti!

Erçel'in geçen günlerde yayınlamaya başlayan diş macunu reklamında da 2 milyon TL aldığı öne sürüldü.

Hande Erçel'in süper lüks evinin dekorasyonunu nasıl yaptırdığı ortaya çıktı! Hande Erçel de Demet Özdemir'in izinden gitti!

Reklamların aranılan yüzü olan oyuncunun, yaptığı anlaşmalarla kazancı 6 milyon TL'ye yaklaştı.

Hande Erçel'in süper lüks evinin dekorasyonunu nasıl yaptırdığı ortaya çıktı! Hande Erçel de Demet Özdemir'in izinden gitti!

ile başrolü paylaştığı diziden ise bölüm başı 60 bin TL aldığı konuşulan oyuncu, gayrimenkule yatırım yaptı.

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