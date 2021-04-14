Hande Erçel'in süper lüks evinin dekorasyonunu nasıl yaptırdığı ortaya çıktı! Hande Erçel de Demet Özdemir'in izinden gitti!

Partneri Kerem Bürsin ile adı aşk dedikodularına karışan ünlü oyuncu Hande Erçel, uzun süredir özel hayatıyla gündemden düşmüyor. geçtiğimiz aylarda kiradan kurtulan Hande Erçel, tüm birikimini ultra süper lüks bir ev alarak harcamıştı. 10 milyon TL'ye 2 katlı gözkamaştıran cam bir villa satın alan Erçel, evinin dekorasyonunu ise neredeyse bedavaya getirdi! Mutfaktan zemine kadar birçok firmayı etiketleyerek Instagram'ın kaymağını yiyen güzel oyuncu, evinin güvenlik sistemini de son teknolojiye uygun kurdurdu. Hande Erçel'in bu hamlesinin ardından mimarlık şirketiyle yaptığı gizlilik sözleşmesi tekrar gündeme geldi.