Giriş Tarihi: 20.12.2024 09:36
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024
10:14
Hande Soral’dan dikkat çeken itiraflar: Çok ağlıyorum hemen kalkıp çay koyuyorum!
Yapımı Sinehane ve Üs Yapım, yapımcılığı Süreyya Yaşar Önal imzası taşıyan, Burhan Gün'ün proje ortağı olduğu, senaryosunu Özer Feyzioğlu ve Avni Tuna Dilligil'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Özer Feyzioğlu'nun oturduğu; yıllar önce yapılan hatalar nedeniyle ailesi parçalanmış bir babanın pişmanlığını ve ailenin yeniden bir araya gelişini konu edinen "Akıldan Kalbe" filmi, bugün vizyona girdi. Filmin başrolünde yer alan Hande Soral ile vizyon öncesi bir araya geldik. Ünlü oyuncu ile filmden, çekim sürecinden ve merak edilenlerinden bahsettik.