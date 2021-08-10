Hande Yener’in cesur kıyafet seçimi olay oldu! Süper minisinin altına fileli çoraplarını çeken Hande Yener sosyal medyayı ikiye böldü!

Şarkıları dillere dolanan, başarılı sahne performansı ile herkesin beğenisini kazanan ünlü şarkıcı Hande Yener, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Hande Yener, katıldığı bir ödül töreninde 'Yılın En İyi Kadın Pop Müzik Sanatçısı' ödülüne layık görüldü. Zaman zaman seçtiği kıyafetlerle gündem olan Yener, ödül töreni için tercih ettiği kıyafetle bir kez daha tüm gözleri üzerine çekti. Hande Yener süper minisinin altına fileli çoraplarını çekti, göğüs dekoltesi ile sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Hande Yener'in olay yaratan iddialı tarzı...