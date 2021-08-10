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Haberler Galeri Hande Yener'in cesur kıyafet seçimi olay oldu! Süper minisinin altına fileli çoraplarını çeken Hande Yener sosyal medyayı ikiye böldü!
Giriş Tarihi: 10.08.2021 10:53 Güncelleme Tarihi: 10.08.2021 10:59

Hande Yener'in cesur kıyafet seçimi olay oldu! Süper minisinin altına fileli çoraplarını çeken Hande Yener sosyal medyayı ikiye böldü!

Şarkıları dillere dolanan, başarılı sahne performansı ile herkesin beğenisini kazanan ünlü şarkıcı Hande Yener, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Hande Yener, katıldığı bir ödül töreninde 'Yılın En İyi Kadın Pop Müzik Sanatçısı' ödülüne layık görüldü. Zaman zaman seçtiği kıyafetlerle gündem olan Yener, ödül töreni için tercih ettiği kıyafetle bir kez daha tüm gözleri üzerine çekti. Hande Yener süper minisinin altına fileli çoraplarını çekti, göğüs dekoltesi ile sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Hande Yener'in olay yaratan iddialı tarzı...

Hande Yener’in cesur kıyafet seçimi olay oldu! Süper minisinin altına fileli çoraplarını çeken Hande Yener sosyal medyayı ikiye böldü!

Ünlü şarkıcı Hande Yener, bu akşam katıldığı bir törende 'Yılın En İyi Kadın Pop Müzik Sanatçısı' ödülüne layık görüldü.

Hande Yener’in cesur kıyafet seçimi olay oldu! Süper minisinin altına fileli çoraplarını çeken Hande Yener sosyal medyayı ikiye böldü!

İddialı kıyafeti ile törene damga vuran Hande Yener, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

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Hande Yener’in cesur kıyafet seçimi olay oldu! Süper minisinin altına fileli çoraplarını çeken Hande Yener sosyal medyayı ikiye böldü!

Yener, cesur kıyafeti ile verdiği pozları Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.

Hande Yener’in cesur kıyafet seçimi olay oldu! Süper minisinin altına fileli çoraplarını çeken Hande Yener sosyal medyayı ikiye böldü!

Şarkıcının paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda Instagram sayfası tarafından yayınlanarak sosyal medyada hızla yayıldı.

Hande Yener’in cesur kıyafet seçimi olay oldu! Süper minisinin altına fileli çoraplarını çeken Hande Yener sosyal medyayı ikiye böldü!

Yener'in iddialı kıyafeti ise sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, şarkıcının tarzını beğendiğini dile getirdi.

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