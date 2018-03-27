Hangi ünlü hangi okuldan mezun oldu?

Gösteri dünyasının ünlüleri hakkında hemen her ayrıntıyı biliyorsunuz. Peki ya daha şöhret basamaklarını tırmanmadan, kimse onların adını duymadan önce hangi liselerde okumuşlardı. Peki ardından hangi üniversitelerde "dirsek çürüttüler". İşte yanıtı...