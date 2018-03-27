Hangi ünlü hangi okuldan mezun oldu?

Oyuncu Gözde Kansu üniversite yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafı gören takipçileri 'Yok artık, bu nasıl sınıf' yorumunda bulundu. Şu sıralar 'Sen Anlat Karadeniz' dizisiyle ekranlarda boy gösteren Gözde Kansu 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden sınıf arkadaşlarının fotoğrafını sosyal medya hesabından 'Yıl 1998 aynı geminin tayfaları' notuyla paylaştı. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı kareye sosyal medya kullanıcılarının ilgisi büyük oldu. Fotoğrafta yer alan Engin Altan Düzyatan, Şebnem Bozoklu, Müjde Devrim, Rıza Kocaoğlu, Öner Arkan'ı ve diğer ünlü isimleri gören takipçileri 'Yok böyle kadro! Böyle sınıf mı olur, ünlü karması' yorumunda bulundu. Gösteri dünyasının ünlüleri hakkında hemen her ayrıntıyı biliyorsunuz. Peki ya daha şöhret basamaklarını tırmanmadan, kimse onların adını duymadan önce hangi liselerde okumuşlardı. Peki ardından hangi üniversitelerde dirsek çürüttüler. İşte yanıtı... Anadolu Lisesi mezunu olan Tuğutlu, üniversiteye başladığında konservatuarı bırakarak ilgi alanı olan manken ve fotomodelliğe başladı. Halen İstanbul Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı öğrencisidir. Engin Altan Düzyatan, Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun. Nurseli İdiz, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nü yarıda bırakmıştı. Aftan yararlanarak yeniden okula dönenen İdiz, mezun oldu.