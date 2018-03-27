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Hangi ünlü hangi okuldan mezun oldu?

Giriş Tarihi: 27.03.2018 19:06 Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 19:08
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Hangi ünlü hangi okuldan mezun oldu?
Hangi ünlü hangi okuldan mezun oldu?
Oyuncu Gözde Kansu üniversite yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafı gören takipçileri 'Yok artık, bu nasıl sınıf' yorumunda bulundu.
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Hangi ünlü hangi okuldan mezun oldu?
Hangi ünlü hangi okuldan mezun oldu?
Şu sıralar 'Sen Anlat Karadeniz' dizisiyle ekranlarda boy gösteren Gözde Kansu 9 Fakültesi'nden sınıf arkadaşlarının fotoğrafını sosyal medya hesabından 'Yıl 1998 aynı geminin tayfaları' notuyla paylaştı.
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Hangi ünlü hangi okuldan mezun oldu?
Hangi ünlü hangi okuldan mezun oldu?
Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı kareye sosyal medya kullanıcılarının ilgisi büyük oldu. Fotoğrafta yer alan , Şebnem Bozoklu, Müjde Devrim, Rıza Kocaoğlu, Öner Arkan'ı ve diğer ünlü isimleri gören takipçileri 'Yok böyle kadro! Böyle sınıf mı olur, ünlü karması' yorumunda bulundu.
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Hangi ünlü hangi okuldan mezun oldu?
Hangi ünlü hangi okuldan mezun oldu?

Gösteri dünyasının ünlüleri hakkında hemen her ayrıntıyı biliyorsunuz. Peki ya daha şöhret basamaklarını tırmanmadan, kimse onların adını duymadan önce hangi liselerde okumuşlardı. Peki ardından hangi üniversitelerde "dirsek çürüttüler". İşte yanıtı...

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Hangi ünlü hangi okuldan mezun oldu?
Hangi ünlü hangi okuldan mezun oldu?

Anadolu Lisesi mezunu olan Tuğutlu, üniversiteye başladığında konservatuarı bırakarak ilgi alanı olan manken ve fotomodelliğe başladı. Halen 'nde Alman Dili ve Edebiyatı öğrencisidir.

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Hangi ünlü hangi okuldan mezun oldu?
Hangi ünlü hangi okuldan mezun oldu?

, Dokuz Tiyatro Bölümü'nden mezun.

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Hangi ünlü hangi okuldan mezun oldu?
Hangi ünlü hangi okuldan mezun oldu?

Nurseli İdiz, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nü yarıda bırakmıştı. Aftan yararlanarak yeniden okula dönenen İdiz, mezun oldu.

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