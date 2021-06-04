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Haberler Galeri Hangisi Çağla Şıkel? Güzel manken Çağla Şıkel ablasını paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı!
Giriş Tarihi: 04.06.2021 12:25 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021 12:27

Hangisi Çağla Şıkel? Güzel manken Çağla Şıkel ablasını paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı!

Deneyimli manken Çağla Şıkel sosyall medyayı en aktif kullanan ünlü isimlerden. 'da 4 milyona yakın takipçisi bulunan Çağla Şıkel'in son paylaşımı yine ilgi odağı oldu. Ailesine sık sık zaman ayıran ünlü isim, bu defa Instagram hesabından ablası Berna Şıkel ile olan fotoğrafını paylaştı. İki çocuk annesi Çağla Şıkel'in ablası ile yaptığı paylaşımı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. ile benzerlikleri yorumlara da yansıdı. İşte birbirlerine ikiz kadar benzeyen Çağla Şıkel'in ablası Berna Şıkel...

Hangisi Çağla Şıkel? Güzel manken Çağla Şıkel ablasını paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı!

Deneyimli manken Çağla Şıkel sosyall medyayı en aktif kullanan ünlü isimlerden. 'da 4 milyona yakın takipçisi bulunan Çağla Şıkel'in son paylaşımı yine ilgi odağı oldu.

Hangisi Çağla Şıkel? Güzel manken Çağla Şıkel ablasını paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı!

Ailesine sık sık zaman ayıran ünlü isim, bu defa hesabından ablası Berna Şıkel ile olan fotoğrafını paylaştı.

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Hangisi Çağla Şıkel? Güzel manken Çağla Şıkel ablasını paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı!

İki çocuk annesi Çağla Şıkel'in ablası ile yaptığı paylaşımı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. ile benzerlikleri yorumlara da yansıdı.

Hangisi Çağla Şıkel? Güzel manken Çağla Şıkel ablasını paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı!

İşte birbirlerine ikiz kadar benzeyen ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen kardeşleri...

Hangisi Çağla Şıkel? Güzel manken Çağla Şıkel ablasını paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı!
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