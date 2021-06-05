Giriş Tarihi: 05.06.2021 12:03Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 12:03
Hangisi Çağla Şıkel şaşırdılar! Güzel manken Çağla Şıkel ablasını paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı!
Deneyimli manken Çağla Şıkel sosyall medyayı en aktif kullanan ünlü isimlerden. Instagram'da 4 milyona yakın takipçisi bulunan Çağla Şıkel'in son paylaşımı yine ilgi odağı oldu. Ailesine sık sık zaman ayıran ünlü isim, bu defa Instagram hesabından ablası Berna Şıkel ile olan fotoğrafını paylaştı. İki çocuk annesi Çağla Şıkel'in ablası ile yaptığı paylaşımı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çağla Şıkel'in ablası Berna Şıkel ile benzerlikleri yorumlara da yansıdı. İşte birbirlerine ikiz kadar benzeyen Çağla Şıkel'in ablası Berna Şıkel...