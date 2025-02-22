Giriş Tarihi: 22.02.2025 06:28
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025
06:29
Hangisi daha cömert? Brad Pitt ve George Clooney çevresine servet dağıtıyor! İşte dudak uçuklatan o rakamlar...
Ömer Karahan
'ın kaleminden gündeme dair önemli detaylar öne çıkıyor. Hollywood
'un efsane dostları Brad Pitt
ve George Clooney
'nin cömertlikleri, Türk mutfağının dünyaya açılan lezzeti lahmacun, iyiliği yaşam felsefesi haline getiren bir müzisyenin duygu dolu hikayesi ve Türk halk oyunlarının yeni nesillere aktarılmasını amaçlayan anlamlı bir gece… İşte gündemin en dikkat çeken başlıkları...