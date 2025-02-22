Hangisi daha cömert? Brad Pitt ve George Clooney çevresine servet dağıtıyor! İşte dudak uçuklatan o rakamlar...

Sonra aklıma George Clooney'nin bonkörlüğü geldi. Hatırlarsanız Clooney de ünlü olmadan önce kendisine yardım eden 14 yakın arkadaşına minnet borcunu ödemek için 1'er milyon dolar dağıtmış, "Sahip olduğum tek şey, 35 yıl boyunca bana şu ya da bu şekilde yardım etmiş olan adamlardı" demişti. "Arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim" lafını hatırlayıp, kendi kendime güldüm...



