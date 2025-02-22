Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hangisi daha cömert? Brad Pitt ve George Clooney çevresine servet dağıtıyor! İşte dudak uçuklatan o rakamlar...
Giriş Tarihi: 22.02.2025 06:28 Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 06:29

Hangisi daha cömert? Brad Pitt ve George Clooney çevresine servet dağıtıyor! İşte dudak uçuklatan o rakamlar...

Ömer Karahan'ın kaleminden gündeme dair önemli detaylar öne çıkıyor. Hollywood'un efsane dostları Brad Pitt ve George Clooney'nin cömertlikleri, Türk mutfağının dünyaya açılan lezzeti lahmacun, iyiliği yaşam felsefesi haline getiren bir müzisyenin duygu dolu hikayesi ve Türk halk oyunlarının yeni nesillere aktarılmasını amaçlayan anlamlı bir gece… İşte gündemin en dikkat çeken başlıkları...

ÖMER KARAHAN
Hangisi daha cömert? Brad Pitt ve George Clooney çevresine servet dağıtıyor! İşte dudak uçuklatan o rakamlar...

Geçenlerde Brad Pitt ile George Clooney'nin bir fotoğraflarına rastladım. Biliyorsunuz iki ünlü sıkı dost. Hollywood gibi dedikodunun, ayak kaydırmanın sıradan bir spor olduğu piyasada, 30 yılı aşkın süredir iç içe, kardeşçe yaşıyorlar. 60 yaş eşiğini devirmiş bu iki adam, alabildiğine rahat, alabildiğine dobra... Zaman zaman aynı filmde oynuyor ve küçük birer çocuk gibi girdikleri her ortamı şenlendiriyorlar.
Neyse lafı fazla uzatmayayım.

Hangisi daha cömert? Brad Pitt ve George Clooney çevresine servet dağıtıyor! İşte dudak uçuklatan o rakamlar...

Brad Pitt'in aşırı derece bonkör olduğunu öğrendim. Berlin'de yemeğe gittiği bir mekanda hizmetten ve kaliteden çok memnun kalmış. 840 Euro'luk faturayı ödeyip garsonlara da 560 Euro bahşiş bırakmış. Bizdeki cimri ünlüleri hatırlayınca kendisini takdir ettim...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hangisi daha cömert? Brad Pitt ve George Clooney çevresine servet dağıtıyor! İşte dudak uçuklatan o rakamlar...

Sonra aklıma George Clooney'nin bonkörlüğü geldi. Hatırlarsanız Clooney de ünlü olmadan önce kendisine yardım eden 14 yakın arkadaşına minnet borcunu ödemek için 1'er milyon dolar dağıtmış, "Sahip olduğum tek şey, 35 yıl boyunca bana şu ya da bu şekilde yardım etmiş olan adamlardı" demişti. "Arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim" lafını hatırlayıp, kendi kendime güldüm...


Hangisi daha cömert? Brad Pitt ve George Clooney çevresine servet dağıtıyor! İşte dudak uçuklatan o rakamlar...

'LAHMACUNU DÜNYAYA TANITACAĞIZ'
TÜRK mutfağı; Anadolu'nun yanı sıra dünyanın önde gelen mutfaklarından biri... Ünü dünyaya yayılan onlarca lezzetten söz edilebilir ama bunların içinde en dikkat çekenlerinden birisi şüphesiz lahmacun...

Hangisi daha cömert? Brad Pitt ve George Clooney çevresine servet dağıtıyor! İşte dudak uçuklatan o rakamlar...

Yabancıların çoğunlukla 'Turkish pizza' olarak bahsettiği lahmacunu şef Özlem Mekik, modern dokunuşlarla yorumlayarak yepyeni bir boyut kazandırıyor. Yeni Nesil Lahmacun Hareketi sloganıyla Bağdat Caddesi'nde yola çıkan Laamaacuun için Mekik, "Geleneksel Türk lezzeti olan lahmacunu dünya çapında tanıtacak güçlü bir fast food markası oluşturmayı hedefledik" diyor.


SON DAKİKA