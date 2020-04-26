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Haberler Galeri Hanımın Çiftliği’nin yıldızı Özgü Namal İstanbul’a geri döndü! Sürpriz karar alan Özgü Namal…

’nin yıldızı ’a geri döndü! Sürpriz karar alan Özgü Namal…

Ekranların sevilen yüzü son olarak '' adlı dizide oynamıştı. Dizi bittikten sonra nefes terapisti ile aşk yaşamaya başladı. Namal'ın bu aşk ile birlikte hayatı değişti. İlk olarak oğlu Nefes'i kucağına alan güzel oyuncu, ardından kızını dünyaya getirdi. Ünlü oyuncu daha sonra Muğla'daki evine yerleşti. adlı dizide canlandırdığı Elif karakteri kariyerinin dönüm noktası olmuştu. Ünlü oyuncu diziyle gönüllere taht kurmuştu. Özgü Namal, çocuklarının kariye için 'a geri döndü. Gelen dizi teklifini kabul eden Özgü Namal'ın ekranlara geri dönmesi ise hayranlarını sevindirdi.

Giriş Tarihi: 26.04.2020 13:21 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 22:19
Hanımın Çiftliği’nin yıldızı Özgü Namal İstanbul’a geri döndü! Sürpriz karar alan Özgü Namal…

Muğla'da bir çiftlik arazisi alıp köy evi yaptır 'ın evinin olduğu bölgeye köy halkı '' adını takmıştı. Bir süre önce de 'a dönen ünlü oyuncunun karantina öncesi kabul ettiği projeler salgın nedeniyle ertelendi.

Hanımın Çiftliği’nin yıldızı Özgü Namal İstanbul’a geri döndü! Sürpriz karar alan Özgü Namal…

2013-2014 arasında '' adlı dizinin ardından nefes terapisti ile aşk yaşamaya başladı.

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Hanımın Çiftliği’nin yıldızı Özgü Namal İstanbul’a geri döndü! Sürpriz karar alan Özgü Namal…

Bu aşkla birlikte hayatını değiştiren oğlu Nefes ile kızı Elem Su'yu dünyaya getirdi. Ardından Muğla'da bir çiftlik arazisi alıp köy evi yaptırdı.

Hanımın Çiftliği’nin yıldızı Özgü Namal İstanbul’a geri döndü! Sürpriz karar alan Özgü Namal…

Bahçesine sebze ekerken, şöminesi için odun kırarken görüntüleri basına yansıdı. Köy halkı, 'ın evinin olduğu bölgeye '' adını taktı.

Hanımın Çiftliği’nin yıldızı Özgü Namal İstanbul’a geri döndü! Sürpriz karar alan Özgü Namal…

Zira , 2009'da oynadığı '' dizisiyle yüksek reytinglere imza atmıştı.

Hanımın Çiftliği’nin yıldızı Özgü Namal İstanbul’a geri döndü! Sürpriz karar alan Özgü Namal…

SETLERE İDDİALI DÖNÜŞ

Posta'nın haberine göre; Oyunculuğa 6 yıl ara veren bu süreçte 50'ye yakın yapımı "Çocuklarımı kendim büyütmek istiyorum" diye reddetti.

Hanımın Çiftliği’nin yıldızı Özgü Namal İstanbul’a geri döndü! Sürpriz karar alan Özgü Namal…

Oyuncu 5 yaşına giren oğlu Nefes'in eğitimi için bir süre önce 'a döndü. Yapımcılar da peşine düştü. 2014'te bölüm başına en yüksek ücrete imza atan oyuncular arasında yer alan Namal'a yine cazip teklifler sunuldu.

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