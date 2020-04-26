Hanımın Çiftliği’nin yıldızı Özgü Namal İstanbul’a geri döndü! Sürpriz karar alan Özgü Namal…

Muğla'da bir çiftlik arazisi alıp köy evi yaptır Özgü Namal'ın evinin olduğu bölgeye köy halkı 'Hanımın Çiftliği' adını takmıştı. Bir süre önce de İstanbul'a dönen ünlü oyuncunun karantina öncesi kabul ettiği projeler salgın nedeniyle ertelendi.