Hanımın Çiftliği’nin yıldızı Özgü Namal İstanbul’a geri döndü! Sürpriz karar alan Özgü Namal…

Ekranların sevilen yüzü Özgü Namal son olarak 'Merhamet' adlı dizide oynamıştı. Dizi bittikten sonra nefes terapisti Ahmet Serdar Oral ile aşk yaşamaya başladı. Namal'ın bu aşk ile birlikte hayatı değişti. İlk olarak oğlu Nefes'i kucağına alan güzel oyuncu, ardından kızını dünyaya getirdi. Ünlü oyuncu daha sonra Muğla'daki evine yerleşti. Kurtlar Vadisi adlı dizide canlandırdığı Elif karakteri kariyerinin dönüm noktası olmuştu. Ünlü oyuncu Hanımın Çiftliği diziyle gönüllere taht kurmuştu. Özgü Namal, çocuklarının kariye için İstanbul'a geri döndü. Gelen dizi teklifini kabul eden Özgü Namal'ın ekranlara geri dönmesi ise hayranlarını sevindirdi.
Giriş Tarihi: 26.04.2020
13:21
Güncelleme Tarihi: 26.04.2020
22:19
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