Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'da gecesi

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konserler serisinde dün akşamın yıldızı ""di... Muhteşem sesi, düzgün fiziği, dans şovları ve rengarenk kostümleriyle açıkhavada fırtına gibi esen Göksel, hayranlarına unutulmaz dakikalar yaşattı.

Giriş Tarihi: 24.10.2019 12:43 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 12:44
Harbiye Açıkhava'da Göksel gecesi

Yaklaşık 5000 kişiye özel hazırladığı repertuarı ile büyük beğeni toplayan ; bu gece için ben ve ekip arkadaşlarım çok heyecanlıydık. Aylarca hazırlandık. Harbiye bizim için çok özel ve sizin için sürprizler hazırladık, dedi. Biz buradaysak hala yaz devam ediyor sanatçı, konserin sonunda herkese huzurlu ve sevgi dolu bir kış dileyerek ben bu geceyi hep sevgi dolu hatırlayacağım, dedi.

Harbiye Açıkhava'da Göksel gecesi

GECENİN SÜRPRİZLERİ HEY DOUGLAS VE CAN GÜNGÖR

Konserin ikinci bölümünde 'in dinleyicilerine sürprizleri vardı. İlk olarak sahneyi "Yalnız Ölmek" adlı şarkısıyla beğeni toplayan müzisyen dostu Can Göngör'e bıraktı. Ardından beraber bir şarkıya imza attığı ve 70'li yılların psychedelic, funk ve soul şarkılarını günümüz cilası ile süsleyip tekrar yorumlayarak fenomene dönüşen Hey! Douglas ile düet yaptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Harbiye Açıkhava'da Göksel gecesi

ACILARIN KADINI SANDINIZ...

, 'Depresyondayım" şarkısını seslendirmeden önce itiraflarda bulundu. Göksel, "Yıllarca beni acıların kadını sandınız ama galiba bunu artıkkırdım, hiç acıların kadınına benziyor muyum" şeklinde konuştu. Bir ara darbuka eşliğinde göbek attan Göksel 'in göbek showu dakikalarca alkış aldı..Enerjisi, şarkıları ve sahne performansıyla unutulmaz bir geceye imza atan Göksel'e sahnede 11 kişilik orkestrası ve 6 dansçı eşlik etti.

Harbiye Açıkhava'da Göksel gecesi
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Harbiye Açıkhava'da Göksel gecesi
Harbiye Açıkhava'da Göksel gecesi
Harbiye Açıkhava'da Göksel gecesi
BİZE ULAŞIN