Harbiye Açıkhava'da Göksel gecesi

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konserler serisinde dün akşamın yıldızı 'Göksel'di... Muhteşem sesi, düzgün fiziği, dans şovları ve rengarenk kostümleriyle açıkhavada fırtına gibi esen Göksel, hayranlarına unutulmaz dakikalar yaşattı. Yaklaşık 5000 kişiye özel hazırladığı repertuarı ile büyük beğeni toplayan Göksel; bu gece için ben ve ekip arkadaşlarım çok heyecanlıydık. Aylarca hazırlandık. Harbiye bizim için çok özel ve sizin için sürprizler hazırladık, dedi. Biz buradaysak hala yaz devam ediyor sanatçı, konserin sonunda herkese huzurlu ve sevgi dolu bir kış dileyerek ben bu geceyi hep sevgi dolu hatırlayacağım, dedi. GECENİN SÜRPRİZLERİ HEY DOUGLAS VE CAN GÜNGÖR Konserin ikinci bölümünde Göksel'in dinleyicilerine sürprizleri vardı. İlk olarak sahneyi 'Yalnız Ölmek' adlı şarkısıyla beğeni toplayan müzisyen dostu Can Göngör'e bıraktı. Ardından beraber bir şarkıya imza attığı ve 70'li yılların psychedelic, funk ve soul şarkılarını günümüz cilası ile süsleyip tekrar yorumlayarak fenomene dönüşen Hey! Douglas ile düet yaptı. ACILARIN KADINI SANDINIZ... Göksel, 'Depresyondayım' şarkısını seslendirmeden önce itiraflarda bulundu. Göksel, 'Yıllarca beni acıların kadını sandınız ama galiba bunu artıkkırdım, hiç acıların kadınına benziyor muyum' şeklinde konuştu. Bir ara darbuka eşliğinde göbek attan Göksel 'in göbek showu dakikalarca alkış aldı..Enerjisi, şarkıları ve sahne performansıyla unutulmaz bir geceye imza atan Göksel'e sahnede 11 kişilik orkestrası ve 6 dansçı eşlik etti.