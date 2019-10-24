Harbiye Açıkhava'da Göksel gecesi

Yaklaşık 5000 kişiye özel hazırladığı repertuarı ile büyük beğeni toplayan Göksel; bu gece için ben ve ekip arkadaşlarım çok heyecanlıydık. Aylarca hazırlandık. Harbiye bizim için çok özel ve sizin için sürprizler hazırladık, dedi. Biz buradaysak hala yaz devam ediyor sanatçı, konserin sonunda herkese huzurlu ve sevgi dolu bir kış dileyerek ben bu geceyi hep sevgi dolu hatırlayacağım, dedi.