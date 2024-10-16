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Haberler Galeri Hasan Yalnızoğlu son yolculuğuna uğurlandı! İşte Hasan Yalnızoğlu’nun cenazesinden o duygu yüklü anlar!
Giriş Tarihi: 16.10.2024 17:55 Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 18:45

Hasan Yalnızoğlu son yolculuğuna uğurlandı! İşte Hasan Yalnızoğlu’nun cenazesinden o duygu yüklü anlar!

Eski Survivor yarışmacısı, oyuncu ve Anadolu Ateşi'nin baş dansçısı olarak bilinen Hasan Yalnızoğlu, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Hasan Yalnızoğlu, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine birçok ünlü isim katıldı. İşte Hasan Yalnızoğlu'nun cenazesinden duygu yüklü o anlar!

Hasan Yalnızoğlu son yolculuğuna uğurlandı! İşte Hasan Yalnızoğlu’nun cenazesinden o duygu yüklü anlar!

Anadolu Ateşi'nin baş dansçısı, oyuncu ve eski Survivor yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu, acı haberiyle sevenlerini üzdü.

Hasan Yalnızoğlu son yolculuğuna uğurlandı! İşte Hasan Yalnızoğlu’nun cenazesinden o duygu yüklü anlar!

DÜN PANKREAS KANSERİNE YENİLDİ

Pankreas kanseriyle mücadele eden 50 yaşındaki dansçı, dün tedavi gördüğü Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu.

Hasan Yalnızoğlu son yolculuğuna uğurlandı! İşte Hasan Yalnızoğlu'nun cenazesinden o duygu yüklü anlar!

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Hasan Yalnızoğlu son yolculuğuna uğurlandı! İşte Hasan Yalnızoğlu’nun cenazesinden o duygu yüklü anlar!

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hasan Yalnızoğlu, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı, bugün ikindi namazını müteakip Şakirin Camisi'nde kılındı.

Hasan Yalnızoğlu son yolculuğuna uğurlandı! İşte Hasan Yalnızoğlu’nun cenazesinden o duygu yüklü anlar!

ÜNLÜ İSİMLER YALNIZ BIRAKMADI!

Cenaze törenine birçok ünlü isim katıldı. İşte Hasan Yalnızoğlu'nun cenazesinden duygu yüklü o anlar!

Hasan Yalnızoğlu son yolculuğuna uğurlandı! İşte Hasan Yalnızoğlu’nun cenazesinden o duygu yüklü anlar!

İşte Hasan Yalnızoğlu'nun cenazesinden duygu yüklü o anlar!

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